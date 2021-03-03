В Укрзалізниці розповіли про поїзди в "червоних зонах" карантину: як в'їхати та виїхати
В Україні розширили "червону зону" карантину, в яку крім Івано-Франківської та Чернівецької областей 3 березня потрапила ще і Житомирська. Поїзди в зазначених регіонах курсуватимуть, але за особливими правилами та з урахуванням діючих обмежень.
Про це 3 березня передали в Укрзалізниці на сторінці Facebook.
Зараз продаж квитків до "червоної" Івано-Франківської області закрита.
До 6 березня включно поїздом можна дістатися до Чернівецької та Житомирської областей, де з 7 березня почнуть діяти аналогічні жорсткі обмеження.
"Якщо ви вже придбали квитки до цих областей та не змінюєте свої плани, то можете сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами областей, де діють/діятимуть обмеження (наприклад, у Ходорові, Стрию або Львові з білетом від/до Івано-Франківська)", - пояснили в Укрзалізниці.
Також у компанії назвали найближчі доступні станції для виїзду з "червоної зони" карантину з 7 березня.
З Івано-Франківська та Чернівців можна виїхати на поїзді до таких найближчих станцій:
- Стрий, Сколе, Ходорів, Славське (Львівська область)
- Воловець, Ясіня, Рахів, Кваси (Закарпатська область)
- Товсте, Заліщики, Чортків (Тернопільська область)
- Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)
З Житомира, Бердичева, Коростеня, Новоград-Волинського в Житомирській області з 7 березня можна виїхати до таких найближчих залізничних станцій:
- Рокитно-Волинське (Рівненська область)
- Шепетівка, Полонне (Хмельницька область)
- Фастів (Київська область)
Зауважується, що в "червоній зоні" потяги курсуватимуть за розкладом, але з технічними зупинками та без висадки/посадки пасажирів
Носіння масок у поїзді є обов'язковим.
Як поїздом виїхати з "червоних" карантинних областей (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Раніше повідомлялося, що в Укрзалізниці заявили відразу про декілька нововведення, якими пасажирів будуть дивувати вже цього літа.
Нагадаємо, що УЗ призупиняє продаж квитків в Чернівецьку та Житомирську області.