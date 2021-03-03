В Укрзалізниці розповіли про поїзди в "червоних зонах" карантину: як в'їхати та виїхати

В Україні розширили "червону зону" карантину, в яку крім Івано-Франківської та Чернівецької областей 3 березня потрапила ще і Житомирська. Поїзди в зазначених регіонах курсуватимуть, але за особливими правилами та з урахуванням діючих обмежень.

Про це 3 березня передали в Укрзалізниці на сторінці Facebook .

Зараз продаж квитків до "червоної" Івано-Франківської області закрита.

До 6 березня включно поїздом можна дістатися до Чернівецької та Житомирської областей, де з 7 березня почнуть діяти аналогічні жорсткі обмеження.

"Якщо ви вже придбали квитки до цих областей та не змінюєте свої плани, то можете сісти на ваш поїзд на будь-якій станції слідування за межами областей, де діють/діятимуть обмеження (наприклад, у Ходорові, Стрию або Львові з білетом від/до Івано-Франківська)", - пояснили в Укрзалізниці.

Також у компанії назвали найближчі доступні станції для виїзду з "червоної зони" карантину з 7 березня.

З Івано-Франківська та Чернівців можна виїхати на поїзді до таких найближчих станцій:

Стрий, Сколе, Ходорів, Славське (Львівська область)

Воловець, Ясіня, Рахів, Кваси (Закарпатська область)

Товсте, Заліщики, Чортків (Тернопільська область)

Кам'янець-Подільський (Хмельницька область)

З Житомира, Бердичева, Коростеня, Новоград-Волинського в Житомирській області з 7 березня можна виїхати до таких найближчих залізничних станцій:

Рокитно-Волинське (Рівненська область)

Шепетівка, Полонне (Хмельницька область)

Фастів (Київська область)

Зауважується, що в "червоній зоні" потяги курсуватимуть за розкладом, але з технічними зупинками та без висадки/посадки пасажирів

Носіння масок у поїзді є обов'язковим.

Як поїздом виїхати з "червоних" карантинних областей (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)