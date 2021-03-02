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В Укрзалізниці заявили відразу про декілька нововведень

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 15:23
В Укрзалізниці заявили відразу про декілька нововведень Укрзалізниця готує нововведення (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Світлана Мащенко

В Укрзалізниці заявили про ряд нововведень, якими пасажирів будуть дивувати вже цього літа. Зміни, на думку їх розробників, зроблять подорожі залізницею значно комфортніше.

Про це розповів в. о. члена правління компанії Олександр Перцовський в ефірі "Громадського радіо".

Так, уже влітку в українських поїздах далекого прямування з'явиться можливість придбати ланч-бокси і дитяче меню. Раніше така послуга була доступна лише в поїздах "Інтерсіті".

"Ми зараз розширюємо лінійку замовлених ланч-боксів, яка раніше була доступна тільки для "Інтерсіті" та на поїзди далекого прямування. Влітку віримо, що це вже буде працювати. Також додаємо туди дитяче меню", - говорить чиновник.

Крім того, у всіх нових вагонах, які замовляє Укрзалізниця, з'явиться відеоспостереження. Тепер така практика стане стандартом.

"Те ж стосується вагонів, які проходять капітальне оновлення. Там є стандарт установки відеосистеми", - підкреслив Перцовський.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця готує ще один подарунок українцям після подорожчання квитків.

Також повідомлялося, що УЗ до 8 березня призначила додатковий поїзд "Київ - Харків".

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