УЗ призупиняє продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на потяги до Чернівецької та Житомирської областей. Таке обмеження буде діяти щонайменше з 7 по 12 березня.

"Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон, "Укрзалізниця" призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що у вище зазначених регіонах буде обмежена висадка та посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня включно. Однак до 6 березня пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод дістатися до місця призначення залізницею.