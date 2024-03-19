Укрзализныця заявила о важных изменениях для пассажиров: о чем идет речь

Что нужно знать об изменениях от Укрзализныци

"Меняем философию наших вокзалов и делаем их более комфортными, в том числе для самых маленьких наших пассажиров. На вокзалах Киева, Харькова, Львова и Днепра уже действуют детские просторы "Совместно". Укрзализныця и UNICEF и дальше планируют расширять географию детских пространств на железнодорожных вокзалах", - говорится в сообщении.

Они добавляют, что ожидание поезда или просто пребывание на вокзале для маленьких пассажиров превращается в увлекательное приключение с множеством интересных спортивных и интеллектуально-художественных развлечений.

"Также предусмотрены кабинки для грудного вскармливания, пеленания и места ожидания для родителей", - говорят в УЗ.

Железнодорожники отмечают, что самое большое детское пространство "Iron land" - 665 кв. м - на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве приятно удивит подбором локаций и зон даже самых требовательных юных путешественников. Добавим, что посещение детских зон на вокзалах бесплатно.

Отметим также, что пока в УЗ не уточнили, на вокзалах каких городов планируют обустроить детские комнаты.

Отзывы украинцев о детских просторах на вокзалах

Под постом УЗ несколько пассажиров уже оставили отзывы о детских просторах на железнодорожных вокзалах.

Что пишут украинцы:

был в таком пространстве в Харькове - топ! Дети были в восторге, взрослым тоже было чем заняться. Молодцы - это шаг в правильном направлении

были на киевском вокзале - дети в восторге! Все чистое, туалеты супер. Были во Львове - ребенок не стал играть. Маленькое помещение, мало игрушек. При выборе между ничем и таким пространством - это хорошо, но после киевского - полное разочарование. К тому же нам не повезло и был запах какого-то подвала. Выбежали через 3 минуты. Жаль, потому что ожидали такого же впечатления, как от Киева

вау, супер! Сделайте это и на ужгородском вокзале! Площадь свободных там много

Так выглядит детское пространство на киевском железнодорожном вокзале (фото: Instagram/unicef_ukraine)