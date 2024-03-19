Укрзализныця заявила о важных изменениях для пассажиров: о чем идет речь

Укрзализныця заявила, что "меняет философию вокзалов" и постарается сделать их максимально комфортными для пассажиров. Речь идет об обустройстве детских пространств в нескольких городах, посещение которых будет бесплатно.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци в Facebook.
"Меняем философию наших вокзалов и делаем их более комфортными, в том числе для самых маленьких наших пассажиров. На вокзалах Киева, Харькова, Львова и Днепра уже действуют детские просторы "Совместно". Укрзализныця и UNICEF и дальше планируют расширять географию детских пространств на железнодорожных вокзалах", - говорится в сообщении.
Они добавляют, что ожидание поезда или просто пребывание на вокзале для маленьких пассажиров превращается в увлекательное приключение с множеством интересных спортивных и интеллектуально-художественных развлечений.
"Также предусмотрены кабинки для грудного вскармливания, пеленания и места ожидания для родителей", - говорят в УЗ.
Железнодорожники отмечают, что самое большое детское пространство "Iron land" - 665 кв. м - на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве приятно удивит подбором локаций и зон даже самых требовательных юных путешественников. Добавим, что посещение детских зон на вокзалах бесплатно.
Отметим также, что пока в УЗ не уточнили, на вокзалах каких городов планируют обустроить детские комнаты.
Под постом УЗ несколько пассажиров уже оставили отзывы о детских просторах на железнодорожных вокзалах.
Что пишут украинцы:
вау, супер! Сделайте это и на ужгородском вокзале! Площадь свободных там много
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