ua en ru
Вт, 12 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Льготные билеты от Укрзализныци: кто из пассажиров может дешевле путешествовать

Вторник 12 марта 2024 21:42
UA EN RU
Льготные билеты от Укрзализныци: кто из пассажиров может дешевле путешествовать Кто из украинцев имеет право на льготные билеты от УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Укрзализныця предоставляет некоторым категориям населения льготные условия на проезд. Для этого пассажирам необходимо предъявить специальные документы.

О том, кто может воспользоваться льготными условиями, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци.

Кто имеет право на бесплатный проезд

Право на бесплатный проезд имеют:

  • дети до 6 лет, которые путешествуют со взрослыми и не занимают отдельного места. Для этого не требуется оформление отдельного проездного документа, однако при посадке необходимо предъявить свидетельство о рождении и паспорт
  • военные могут воспользоваться возможностью один раз в два года бесплатно проехаться поездом Укрзализныци (туда и обратно) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах
  • раз в год лица с инвалидностью I и II группы, которую получили в результате войны, имеют право на бесплатный проезд (туда и обратно)
  • один раз в два года воспользоваться бесплатным проездом на международных рейсах в страны СНГ имеют право родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей
  • участники боевых действий во время Второй мировой войны также могут воспользоваться правом на бесплатный проезд

Кто имеет право на скидку

  • дети от 6 до 14 лет могут купить билет со скидкой 25% от стоимости билета во внутренних поездах
  • ученики и студенты получают 50% скидку на всех внутренних поездах, но скидка не распространяется на билеты для вагонов СВ, купе и 1 класса, за исключением региональных поездов. Чтобы воспользоваться льготами, нужно предъявить ученический или студенческий билет
  • родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей, могут воспользоваться 50% скидкой на билеты раз в год (туда и обратно)
  • люди с инвалидностью I и II группы, которую получили в результате войны, с 1 октября по 15 мая могут покупать билеты со скидкой 50% на внутренних рейсах

Ранее мы писали о том, что в "Укрзализныце" стартовала продажа онлайн-билетов в Австрию и Венгрию.

Читайте также о том, что проводник Укрзализныци попал в скандал из-за предрассудков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця пільги
NEWS
Новая помощь Украине: раскрыто содержание пакета от США
Новая помощь Украине: раскрыто содержание пакета от США