Льготные билеты от Укрзализныци: кто из пассажиров может дешевле путешествовать
Кто из украинцев имеет право на льготные билеты от УЗ (фото: Getty Images)
Укрзализныця предоставляет некоторым категориям населения льготные условия на проезд. Для этого пассажирам необходимо предъявить специальные документы.
О том, кто может воспользоваться льготными условиями, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци.
Кто имеет право на бесплатный проезд
Право на бесплатный проезд имеют:
- дети до 6 лет, которые путешествуют со взрослыми и не занимают отдельного места. Для этого не требуется оформление отдельного проездного документа, однако при посадке необходимо предъявить свидетельство о рождении и паспорт
- военные могут воспользоваться возможностью один раз в два года бесплатно проехаться поездом Укрзализныци (туда и обратно) или один раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах
- раз в год лица с инвалидностью I и II группы, которую получили в результате войны, имеют право на бесплатный проезд (туда и обратно)
- один раз в два года воспользоваться бесплатным проездом на международных рейсах в страны СНГ имеют право родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей
- участники боевых действий во время Второй мировой войны также могут воспользоваться правом на бесплатный проезд
Кто имеет право на скидку
- дети от 6 до 14 лет могут купить билет со скидкой 25% от стоимости билета во внутренних поездах
- ученики и студенты получают 50% скидку на всех внутренних поездах, но скидка не распространяется на билеты для вагонов СВ, купе и 1 класса, за исключением региональных поездов. Чтобы воспользоваться льготами, нужно предъявить ученический или студенческий билет
- родители или супруги военнослужащих, погибших или пострадавших от ранений во время исполнения военных обязанностей, могут воспользоваться 50% скидкой на билеты раз в год (туда и обратно)
- люди с инвалидностью I и II группы, которую получили в результате войны, с 1 октября по 15 мая могут покупать билеты со скидкой 50% на внутренних рейсах
Ранее мы писали о том, что в "Укрзализныце" стартовала продажа онлайн-билетов в Австрию и Венгрию.
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