Льготные билеты от Укрзализныци: кто из пассажиров может дешевле путешествовать

Укрзализныця предоставляет некоторым категориям населения льготные условия на проезд. Для этого пассажирам необходимо предъявить специальные документы.

О том, кто может воспользоваться льготными условиями, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци.

Ранее мы писали о том, что в "Укрзализныце" стартовала продажа онлайн-билетов в Австрию и Венгрию.

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