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Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео)

Среда 13 марта 2024 19:45
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Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео) В поездах теперь будет новая постель (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Укрзализныця начала процесс замены постели в поездах дальнего сообщения. В компании отмечают, что наборы обновят во всех типах вагонов и по всем маршрутам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Укрзализныци в Facebook.

Как выглядит новая постель УЗ

"Пусть ваш сон в вагонах Укрзализныци будет самым сладким, а комфорт - самым высоким с новым постельным бельем", - написали в УЗ и поделились видео, на котором показали новую постель.

В компании отметили, что экипируют пассажирские вагоны дальнего сообщения новым постельным бельем, чтобы пассажиры прибывали утром полны энергии, сил и хороших впечатлений от поездки.

Добавим также, что новая постель будет доступна как в купе, так и в плацкартных вагонах. При этом в УЗ отметили, что процесс замены старой на новую постель продолжается, и в ближайшее время должен состояться полностью.

Какие отзывы пассажиров

Пассажиры УЗ обрадовались этой новости. Некоторые даже комментируют пост с первыми отзывами о качестве постели.

"О, я уже ехала с такой постелью! Так классно, когда матрас не скручивается и не сползает до утра", - написала одна пассажирка.

Она также отметила, что новая постель негибкая и именно благодаря этому она не "скользит".

Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео)

Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео)Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео)Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео)Укрзализныця обновила постель в поездах. Уже есть первые отзывы пассажиров (видео)

Отзывы пассажиров на новую постель от УЗ (скриншот)

Раньше мы писали о том, кто имеет право на льготные билеты от Укрзализныци.

Читайте также о том, что УЗ запустила дополнительные поезда на период весенних каникул.

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Укрзализныця
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