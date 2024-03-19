Укрзалізниця заявила про важливі зміни для пасажирів: про що йдеться

Що треба знати про зміни від Укрзалізниці

"Змінюємо філософію наших вокзалів та робимо їх більш комфортними, в тому числі для найменших наших пасажирів. На вокзалах Києва, Харкова, Львова та Дніпра вже діють дитячі простори "Спільно". Укрзалізниця та UNICEF й надалі планують розширювати географію дитячих просторів на залізничних вокзалах", - йдеться у повідомленні.

Вони додають, що очікування поїзда або просто перебування на вокзалі для маленьких пасажирів перетворюється на захоплюючу пригоду з безліччю цікавих розважально-спортивних та інтелектуально-мистецьких атракцій.

"Також передбачені кабінки для грудного вигодовування, сповивання та місця очікування для батьків", - кажуть в УЗ.

Залізничники наголошують, що найбільший дитячий простір "Iron land" - 665 кв. м - на Центральному залізничному вокзалі у Києві приємно здивує добором локацій та зон навіть найвибагливіших юних мандрівників. Додамо, що відвідування дитячих зон на вокзалах є безкоштовним.

Наголосимо також, що поки в УЗ не уточнили, на вокзалах яких міст планують облаштувати дитячі простори.

Відгуки українців про дитячі простори на вокзалах

Під постом УЗ кілька пасажирів уже залишили відгуки про дитячі простори на залізничних вокзалах.

Що пишуть українці:

був у такому просторі в Харкові - топ! Діти були в захваті, дорослим теж було чим зайнятись. Молодці - це крок в правильному напрямку

були на київському вокзалі - діти в захваті! Все охайне, туалети супер. Були у Львові - дитина не стала гратися. Маленьке приміщення, мало іграшок. При виборі між нічим і таким простором - це добре, але після київського повне розчарування. До того ж нам не пощастило і був запах якогось підвалу. Вибігли через 3 хвилини. Шкода, бо очікували такого ж враження, як від Києва

вау, супер! Зробіть таке й на ужгородському вокзалі! Площ вільних там ого-го скільки

Так виглядає дитячий простір на київському залізничному вокзалі (фото: Instagram/unicef_ukraine)