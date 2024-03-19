Укрзалізниця заявила про важливі зміни для пасажирів: про що йдеться

Укрзалізниця заявила, що "змінює філософію вокзалів" і намагатиметься зробити їх максимально комфортними для пасажирів. Йдеться про облаштування дитячих просторів у кількох містах, відвідування яких буде безкоштовним.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці у Facebook.
"Змінюємо філософію наших вокзалів та робимо їх більш комфортними, в тому числі для найменших наших пасажирів. На вокзалах Києва, Харкова, Львова та Дніпра вже діють дитячі простори "Спільно". Укрзалізниця та UNICEF й надалі планують розширювати географію дитячих просторів на залізничних вокзалах", - йдеться у повідомленні.
Вони додають, що очікування поїзда або просто перебування на вокзалі для маленьких пасажирів перетворюється на захоплюючу пригоду з безліччю цікавих розважально-спортивних та інтелектуально-мистецьких атракцій.
"Також передбачені кабінки для грудного вигодовування, сповивання та місця очікування для батьків", - кажуть в УЗ.
Залізничники наголошують, що найбільший дитячий простір "Iron land" - 665 кв. м - на Центральному залізничному вокзалі у Києві приємно здивує добором локацій та зон навіть найвибагливіших юних мандрівників. Додамо, що відвідування дитячих зон на вокзалах є безкоштовним.
Наголосимо також, що поки в УЗ не уточнили, на вокзалах яких міст планують облаштувати дитячі простори.
Під постом УЗ кілька пасажирів уже залишили відгуки про дитячі простори на залізничних вокзалах.
Що пишуть українці:
вау, супер! Зробіть таке й на ужгородському вокзалі! Площ вільних там ого-го скільки
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