"Укрзализныця" напомнила правила совместных путешествий с домашними питомцами
Путешествовать с любимцем сейчас очень легко. Главное купить ему билет и следовать инструкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении "Укрзализныци" вместе с приобретением билетов для себя.
Однако если вы вдруг забыли приобрести билет сразу - не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения компания добавила возможность докупить этот перевозочный документ до уже приобретенного билета, не обращаясь для этого в кассу.
Как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами
По территории Украины:
- возьмите с собой ветеринарный документ;
- купите билет на любимца, животное до 45 см в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
- больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить билет на любимца).
Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова)
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
- большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.
Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния)
- обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
- нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
- мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);
- крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при выкупе всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).
Как подготовить животное к выезду за границу
Пассажирам, планирующим поездку с животными за границу, следует обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращение домой.
В зависимости от страны для въезда из Украины с животным могут требоваться:
- наличие микрочипа у животного,
- действующая вакцинация от бешенства,
- актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
- документ, что животное не представляет племенной ценности,
- сертификат соответствия контейнера для животного стандартам IATA,
- свидетельство ВЭТ-1.
Напомним, в прошлом году для украинцев изменили правила ввоза животных за границу. Подробнее о подготовке и изменениях можно прочитать в материале РБК-Украина.
Кроме того, мы сообщали, что по определению Кабмина, у "Дії" появятся электронные ветпаспорта домашних животных.
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