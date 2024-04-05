Укрзализныця запустит "семейные вагоны": о чем идет речь

"Укрзализныця" совместно с UNICEF планирует реализовать проект "семейных вагонов" для внутренних пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова главы правления Укрзализныци Евгения Лященко на брифинге, передает "Интерфакс Украина".

Что известно о семейных вагонах и где они будут

"Семейные вагоны" планируют ввести как минимум на трех внутренних маршрутах с общим количеством шести вагонов.

"Однако, возможно, их количество будет увеличено", - отметил Лященко.

Проект планируется реализовать до конца текущего года.

Лещенко также уточнил, что концепция проекта была разработана UNICEF, которая также будет финансировать переоборудование вагонов.

Женские купе

Напомним, что с лета 2023 года УЗ ввела новые для нее женские купе.

Женские купе функционируют с 30 июня по следующим направлениям: №81/82 Киев – Ужгород, №41/42 Днепр – Трускавец, №75/76 Киев – Кривой Рог, №15/16 Харьков – Ясиня.

В таких купе могут ехать женщины и дети до 5 лет. Лященко объяснял такое решение УЗ целью помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее.

Также с 30 июня 2023 возобновила свою работу военизированная охрана в пассажирских поездах.