Укрзализныця показала новые инклюзивные вагоны: могут использоваться как штабные (фото)

Укрзализныця завершила прием сотни новых пассажирских вагонов производства "Крюковского вагоностроительного завода" в рамках заказа еще 2021 года на средства государственного бюджета. Сейчас были получены заключительные 15 "обновок" из этой партии.

Об этом передали на сайте УЗ.

Отмечается, что данные 15 вагонов предназначены для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, при этом некоторые из них могут использоваться также и в качестве штабных, поскольку имеют купе начальника поезда.

В госпредприятии рассказали, что вагоны Крюковского завода еще до широкомасштабного нападения РФ стали основой для Поезда Единения, они курсировали по Украине в качестве эвакуационных.

"После начала вторжения производство не остановилось, а полученные в 2022 году вагоны использовались, в том числе, для исторических перевозок дипломатических делегаций стран-союзников", - говорится в сообщении.

УЗ получила новые инклюзивные вагоны производства Крюковского завода (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

На каких рейсах будут курсировать новые вагоны

Эти вагоны для пассажиров с инвалидностью будут регулярно курсировать в составах поездов из Киева:

в Кишинев,

в Хелм,

в Перемышль,

в Харьков,

в Запорожье,

в Кривой Рог,

в Херсон,

в Одессу,

во Львов,

в Ивано-Франковск,

в Черновцы...

А также в составе поездов по маршрутам:

Одесса - Львов,

Днепр - Трускавец,

Харьков - Трускавец,

Харьков - Одесса,

Харьков - Ивано-Франковск,

Харьков - Хелм,

Запорожье - Перемышль.

Особенности новых вагонов

В Укрзализныце рассказали, что в каждом таком вагоне предусмотрена инклюзивная уборная и одно безбарьерное купе, имеют более широкий вход для удобного проезда на колесном кресле, есть специальные спальные диваны с изменением угла наклона и фиксацией тела, предусмотрено место для инвалидной коляски и ремни для крепежа, есть пульт с регулировкой освещения, кнопкой вызова проводника, устройством громкой связи с проводником.

Как выглядят новые вагоны для пассажиров с инвалидностью (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Во всех инклюзивных вагонах установлены рельефные таблички со шрифтом Брайля, нанесена контрастная маркировка для слабовидящих, входная группа оборудована удлиненными перилами и сложными пандусами (угол наклона его в расчете на применение под низкую платформу составляет не более 15-16%).

Остальные новые пассажирские вагоны из данного заказа традиционно оборудованы кондиционером, кулером с питьевой водой, сигнализацией на каждом купе, индикатором занятости туалетов и кнопкой вызова проводника. Вагоны имеют увеличенный объем багажного отделения и оборудованы системами видеонаблюдения в общих зонах, вакуумными туалетами, пеленальными столиками, розетками и USB-портами возле каждого места.

Новые пассажирские вагоны для людей с инвалидностью (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Заказ инклюзивного вагона

Заказать вагон для перевозки людей с инвалидностью можно при оформлении билета:

через сайт https://booking.uz.gov.ua,

в кассе,

через обращение в Контактный центр УЗ по номеру 0 800 503 111.

Что известно о госзаказе на сотню вагонов

Всего в рамках договора ПАО "КВБЗ" построил и поставил УЗ:

51 купейный вагон,

12 вагонов СВ,

20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле,

17 штабных купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле.

"Общая стоимость закупки составила 3,04 млрд гривен, стоимость одного вагона - около 30 миллионов гривен", - уточнили в Укрзализныце.