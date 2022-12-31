Укрзализныця представила новый поезд электрички: как он выглядит, и что там есть
Фото: УЗ представила новую электричку (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Укрзализныця презентовала первый украинский электропоезд ЭПЛ9Т, модернизированный на собственных мощностях. Этот поезд (электричку) сделали максимально удобным для пассажиров с инклюзией.
Фото показали на странице Укрзализныци в Facebook.
Что есть в новой электричке:
- в каждом главном вагоне поезда установлены пандусы;
- установлены инклюзивные уборные (с пеленальными столиками);
- есть места для перевозки велосипедов (24 места во всем поезде);
- установлены специальные места для сидения для пассажиров с инвалидностью;
- установлены USB/Type-C портов для зарядки гаджетов;
- есть внешняя и внутренняя система видеонаблюдения;
- установлены освещения зон посадки и высадки пассажиров.
Электричка может вместить в себя 964 пассажира и способна развивать скорость до 120 км/ч.
Модернизированный поезд будет обслуживать маршрут городской электрички в Киеве.
Как выглядит новый поезд
Как выглядит новая электричка (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Напомним, что ранее ретро-поезд УЗ запустила в Киеве.
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