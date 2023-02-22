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Две ванны и кухня. Как выглядит спецвагон "Укрзализныци", в котором президент США ехал в Киев

Новина українською →
Среда 22 февраля 2023 12:20
Две ванны и кухня. Как выглядит спецвагон "Укрзализныци", в котором президент США ехал в Киев Фото: Президент США в спецвагоне "Укрзализныци" (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Президент США Джозеф Байден прибыл в Киев поездом "Укрзализныци". Лидер Белого дома путешествовал в спецвагоне, который модернизировали в Польше.

Как оборудован вагон, в котором ехал американский лидер, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на ЦТС.

Подробности визита президента США в Украину держали в тайне до последнего. По словам американского журналиста Ника Шифрина, Джозеф Байден должен был сначала полететь на базу в Рамштайне в Германии, а затем военным самолетом под прикрытием – в аэропорт Жешува. Оттуда президента США должны были довезти автомобилем до Перемышля, где его ждал поезд.

По информации польского издания Nakolei, вагон Ritz, на котором президент США путешествовал по Украине, модернизировал польский концерн по производству вагонов Pesa Bydgoszcz.

Спецвагон был модернизирован для Львовской железной дороги в 2005 году. В нем есть зал для встреч, две спальни, кухня и две ванные комнаты. Помещения оборудованы кондиционерами и современными электронными устройствами. А интерьер был разработан в Академии изящных искусств в Гданьске.

Фото: Визуализация вагона после модернизации в 2005 году (pesa.pl)
Вагон построен на специальных тележках SUW 2000 со сменной шириной колеи, что позволяет ему двигаться по путям разной ширины.

Польские эксперты отметили, что ранее президенты и премьер-министры стран ездили с визитами в Киев поездом в вагоне с другим номером, главе Белого дома предоставили другой вагон.

Напомним, мы писали, на чем президент США прилетел к границе с Украиной.

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