"Вокзал превратится во что-то удивительное": УЗ приготовила сюрприз в Киеве
Укрзализныця анонсировала невероятный сюрприз для жителей и гостей Киева в честь Рождества Христова 25 декабря.
Об этом говорится в сообщении перевозчика в Telegram.
Что изменится?
Вечером 25 декабря Центральный вокзал в столице переживет чудесные метаморозы.
"Всех ждет сюрприз: наш вокзал снаружи превратится во что-то удивительное!" – говорится в сообщении.
Кроме того, в вестибюле зазвучат украинские колядки.
"Железному Рождеству с Укрзализныцей быть! Сегодня в вестибюле Центрального вокзала Киева, рядом с елкой, группа ""Щука-Риба" споет колядки", – анонсировали в пресс-службе УЗ.
На вокзале Киева будут звучать колядки (фото: t.me/UkrzalInfo)
Так выглядит елка на вокзале в Киеве:
Фото: t.me/UkrzalInfo
Когда можно увидеть действо
В УЗ объявили такой "план на вечер".
"В 18:30 собираемся на площади возле Центрального вокзала Киева и восхищаемся. В 19:30 идем петь колядки в вестибюль вокзала", – добавили в Укрзализныце.
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