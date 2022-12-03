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Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула "легендарные" аксессуары (фото)

Новина українською →
Суббота 03 декабря 2022 10:26
Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула "легендарные" аксессуары (фото) Фото: УЗ сообщила о новостях (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця сообщила новости, которые украинцы давно ждали. Дело в том, что в поезда вернут подстаканники, которые исчезли во время коронавируса, также обновлено меню чая и кофе.

Об этом стало известно из поста Укрзализныци на Facebook.

Какие напитки теперь предложат пассажирам

  • обновленный классический чай трех видов (черный цейлонский, зеленый китайский, американский фруктовый);
  • новая коллекция авторских чаев (карпатский травяной, подольский с мятой, полесский с тимьяном);
  • натуральный молотый кофе (100% арабика, американо или эспрессо);
  • дрип-кофе (specialty coffee – 100% арабика из конкретного региона Бразилии).

Также в меню вернут сахар-рафинад, который ранее был в меню, и всем знаком с детства.

На всех упаковках теперь красуется дизайн победы, который создан украинскими художниками и становится предвестником новых победоносных на фронте.

Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)

Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)

УЗ обновила чайное меню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Подстаканники возвращаются

Многие украинцы скучали по подстаканникам, и теперь они возвращаются!

"Мы также знаем, что наши пассажиры очень скучали по наиболее известному железнодорожному аксессуару - подстаканникам, которые со времен ковида перестали использоваться в поездах. Поэтому мы возвращаем подстаканники – и не просто возвращаем, а возвращаем в новом формате! Вместе с производителями мы создали новый дизайн подстаканников, отражающий силу украинской железной дороги и железных людей, которые с начала войны продолжают эвакуировать, доставлять, согревать и беспокоиться о пассажирах", - сказано в сообщении.

Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)Укрзализныця пополнила вкусностями меню и вернула &quot;легендарные&quot; аксессуары (фото)УЗ вернула легендарные подстаканники (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что в поездах Укрзализныци запускают приятный бесплатный бонус к путешествиям.

Ранее сообщалось, что в поездах Укрзализныци внедряют новый сервис, и начали продавать мороженое.

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Укрзализныця