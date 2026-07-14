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Свириденко уходит с должности: документы на увольнение уже в Раде

11:56 14.07.2026 Вт
2 мин
Почему Свириденко уходит с должности?
aimg Ирина Гамерская
Свириденко уходит с должности: документы на увольнение уже в Раде Фото: Юлия Свириденко (пресс-служба Кабмина)
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В Верховной Раде уже есть представление на увольнение Юлии Свириденко с должности премьер-министра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Комитета ВР по вопросам организации государственной власти и нардепа Александра Качуру.

Комитет ВР поддержал сегодня заявление об отставке Свириденко с должности премьер-министра Украины.

В то же время нардеп Качура опубликовал проект постановления ВР об увольнении Свириденко с должности.

Постанову должны рассмотреть уже сегодня на заседании ВР.

Свириденко уходит с должности: документы на увольнение уже в Раде

Фото: постановление об увольнении Свириденко (telegram.me/kachuratut)

Увольнение Свириденко

В воскресенье, 12 июля, президент Владимир Зеленский провел встречу со Свириденко. После совещания Зеленский сообщил о решении обновить Кабмин, а Свириденко предложил новую должность.

Об уходе позже сообщила и сама Свириденко, отметив, что готова работать дальше на новой должности.

О какой именно новой должности официально не сообщается. Впрочем, по версии некоторых нардепов Свириденко станет новым послом Украины в США.

Пока известно, что с отставкой Свириденко Кабмин ждет определенная перезагрузка. Новым главой правительства, вероятно, станет Сергей Корецкий из "Нафтогаза". С ним Зеленский тоже встречался в воскресенье.

О том, кто именно потеряет должности, официально не сообщалось. Впрочем, по данным источников РБК-Украина, из Кабмина могут уйти Алексей Кулеба, Оксен Лесовой, Наталья Калмыкова.

Пока не известно, будут ли менять министра обороны Михаила Федорова. По некоторым данным, на его место могут рассматривать главу МВД Игоря Клименко.

О том, каким может быть обновленный Кабмин Корецкого читайте в отдельном материале РБК-Украина.

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