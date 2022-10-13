Укрзализныця обновила в Киеве станцию Выдубичи: фото до и после ремонта
В Киеве завершили работы по обновлению железнодорожной станции Выдубичи в ходе проведений планового ремонта инфраструктурных объектов Укрзализныци.
Об этом передали в пресс-службе УЗ.
В компании также продемонстрировали на фотографиях результаты работ и обновления на станции.
Что изменилось на ст. Выдубичи
- Проведена замена и покраска металлического ограждения,
- было отремонтировано покрытие платформ,
- провели ремонт навесов над входами в подземный переход,
- на станции установили дополнительное освещение платформ,
- поставили урны для раздельного сбора мусора,
- произведен демонтаж старых МАФов,
Железнодорожную станцию Выдубичи обновили (фото: t.me/UkrzalInfo)
- а также проведено "много других текущих работ".
"Делаем все, чтобы улучшить опыт пользования железной дорогой пассажирам Киевской городской электрички и благодарим за то, что остаетесь с нами", - говорится в публикации.
В Киеве обновили ж/д станцию Выдубичи (фото: t.me/UkrzalInfo)
Напомним, ранее Укрзализныця порадовала новшеством для маленьких пассажиров, и рассказала о детских зонах на вокзалах и игротеке в вагонах.
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