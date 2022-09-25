ua ru
Вс, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 19:45
Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров Фото: на украинских вокзалах обустраивают детские зоны (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Владимир Костырин

На вокзалах Украины обустроят зоны для детей, где маленькие пассажиры в ожидании поезда смогут провести время с игрушками и аттракционами. Кроме того, в вагонах обустраивается игротека, с разукрашками и настольными играми.

Об этом передали в Укрзализныце на Telegram-канале.

Отмечается, что железнодорожники планируют "тотальную перезагрузку" для улучшения сервиса для пассажиров с детьми.

Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажировДетские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажировДетские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

На вокзалах и в вагонах поездов стало больше игрушек и настолок для детей (фото: t.me/UkrzalInfo)

Так, при содействии одной из компаний по продаже товаров для малышей были пополнили запасы игрушек на вокзалах Киева, Львова и Одессы.

Кроме того, в 100 вагонов поездов добавили новые разукрашки и настолки.

Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажировДетские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

Игровая зона для детей на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

В УЗ проинформировали, что еще до полномасштабного нападения РФ, для пассажиров-детей были заказаны:

  • пеленочные столики во все новые вагоны и электрички;
  • разработано первое детское бортовое меню;
  • была возрождена традиция рождественского паровоза;
  • состоялся перезапуск детской железной дороги;
  • был запущен первый детский бортовой кинотеатр (сначала 22 февраля, а затем 1 июня детский кинотеатр перезапустили в Интерсити+, одновременно с детской железной дорогой).

Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажировДетские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажировДетские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

Детская зона на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

Напомним, ранее на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.

А также сообщалось, что ранее рейс Укрзализныци обслуживали дети - юные железнодорожники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя