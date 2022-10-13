ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Укрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонту

Новость на русском →
Київ, Четвер 13 жовтня 2022 07:18
Укрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонту Фото: остановочный пункт железнодорожной станции Выдубичи (mtu.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві завершили роботи по оновленню залізничної станції Видубичі під час проведення планового ремонту інфраструктурних об'єктів Укрзалізниці.

Про це передали у прес-службі УЗ.

У компанії також продемонстрували на фотографіях результати робіт та оновлення на станції.

Що змінилося на ст. Видубичі

  • Проведено заміну та пофарбування металевої огорожі,
  • було відремонтовано покриття платформ,
  • провели ремонт навісів над входами до підземного переходу,
  • на станції встановили додаткове освітлення платформ,
  • поставили урни для роздільного збору сміття,
  • здійснено демонтаж старих МАФів,

Укрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонтуУкрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонту

Залізничну станцію Видубичі оновили (фото: t.me/UkrzalInfo)

  • а також проведено "багато інших поточних робіт".

"Робимо все, щоб покращити досвід користування залізницею пасажирам Київської міської електрички, і дякуємо за те, що залишаєтесь з нами", - йдеться у публікації.

Укрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонтуУкрзалізниця оновила у Києві станцію Видубичі: фото до і після ремонту

У Києві оновили залізничну станцію Видубичі (фото: t.me/UkrzalInfo)

Нагадаємо, раніше Укрзалізниця порадувала нововведенням для маленьких пасажирів, і розповіла про дитячі зони на вокзалах та ігротеку у вагонах.

А також ми писали, що УЗ показала нове гаряче меню у поїздах Інтерсіті+ та представила цінник.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Укрзалізниця