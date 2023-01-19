Укрзализныця анонсировала новое вкусное меню в поездах (фото)

В поездах Укрзализныци появились новые сладости от Milk Bar. Ранее продукты этого производителя можно было купить только на центральном вокзале в Киеве, а теперь их будут продавать в поездах.

Что будет входить в меню и какая стоимость продуктов, рассказали в Telegram-канале Укрзализныци.

Что изменится в поездах Укрзализныци

"Мы уже представляли вам наших партнеров (по самым вкусным в столице десертам), которые недавно стали резидентами Киевского центрального вокзала - Milk Bar. На устройстве локации с особенными сладостями наше сотрудничество не закончилось: теперь мы тестируем новое меню для пассажирских поездов", - сказано в сообщении.

Теперь вкусности от Milk Bar станут доступными в поездах Укрзализныци. Сладости уже появились на рейсах №23/24 Киев - Хелм.

Что входит в новое меню

Пока от Milk Bar тестируют несколько позиций. Это брауни, шоколадное и арахисовое печенье, а также пряник - в виде карты Украины.

Цена упаковки шоколадного или арахисового печенья (1 штука) - 40 гривен.

Упаковка с порцией брауни - 50 гривен

Стоимость пряника в виде карты Украины (1 штука) - 45 гривен.

В Укрзализныце призвали пробовать новые вкусности и оставлять комментарии.

Фото: Укрзализныця