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Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность

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Киев, Среда 04 января 2023 15:54
Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность Укрзализныця запустит модернизированную электричку под Киевом (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)
Автор: Светлана Мащенко

На пригородные маршруты Киева выпустят первую модернизированную электричку, которая раньше была произведена в Луганске.

В чем уникальность транспортного средства – читайте ниже в материале Styler.

Что известно об электричке

Укрзализныця приняла с завода и поставила на маршрут модернизированную электричку ЭПЛ9Т.

Это 14-я по счету электричка, модернизированная в 2022 году на заводе компании. Модернизацию проводил Киевский электровагоноремонтный завод.

В чем уникальность ЭПЛ9Т

"Эта электричка особенная, и вот почему: это первая модернизация электрички, изготовленной в Украине. ЭПЛка, как ее называют железнодорожники, была выпущена на заводе Лугансктепловоз. Другие электрички были изготовлены в Латвии", - рассказал руководитель УЗ Александр Камышин.

Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность

Сейчас это новейшая электричка из имеющихся в парке моделей. Обновленный ЭПЛ9Т 18 лет, она выпущена в 2004 году.

Для сравнения - другие проходящие модернизацию электрички на балансе перевозчика намного старше, им более тридцати лет.

Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность

В чем преимущества электрички

Эта электричка идеально подходит для города. Она имеет трехдверные вагоны, ускоряющие посадку и высадку пассажиров.

Внутри можно найти USB/Type-C порты для зарядки гаджетов. А также 24 места для велосипедов.

Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальностьИз Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность

Обновленная электричка (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)

Ранее в Укрзализныце показали, как пассажиры встречали Новый год в поездах.

Также читайте, что на вокзале в Киеве Укрзализныця показала сюрприз , превративший главный транспортный узел столицы в праздник.

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