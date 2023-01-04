Из Киева впервые запустят электричку в такой модернизации: в чем ее уникальность

На пригородные маршруты Киева выпустят первую модернизированную электричку, которая раньше была произведена в Луганске.

В чем уникальность транспортного средства – читайте ниже в материале Styler.

Что известно об электричке

Укрзализныця приняла с завода и поставила на маршрут модернизированную электричку ЭПЛ9Т.

Это 14-я по счету электричка, модернизированная в 2022 году на заводе компании. Модернизацию проводил Киевский электровагоноремонтный завод.

В чем уникальность ЭПЛ9Т

"Эта электричка особенная, и вот почему: это первая модернизация электрички, изготовленной в Украине. ЭПЛка, как ее называют железнодорожники, была выпущена на заводе Лугансктепловоз. Другие электрички были изготовлены в Латвии", - рассказал руководитель УЗ Александр Камышин.

Сейчас это новейшая электричка из имеющихся в парке моделей. Обновленный ЭПЛ9Т 18 лет, она выпущена в 2004 году.

Для сравнения - другие проходящие модернизацию электрички на балансе перевозчика намного старше, им более тридцати лет.

В чем преимущества электрички

Эта электричка идеально подходит для города. Она имеет трехдверные вагоны, ускоряющие посадку и высадку пассажиров.

Внутри можно найти USB/Type-C порты для зарядки гаджетов. А также 24 места для велосипедов.

Обновленная электричка (фото: facebook.com/Пассажиры Киева)