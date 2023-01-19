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Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах (фото)

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Четвер 19 січня 2023 14:32
Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах (фото) У поїздах Укрзалізниці з'являться нові солодощі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У поїздах Укрзалізниці з'явилися нові солодощі Milk Bar. Раніше продукти цього виробника можна було купити лише на центральному вокзалі, а тепер їх продаватимуть у поїздах.

Що входитиме в меню та яка вартість продуктів, розповіли у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Що зміниться у поїздах Укрзалізниці

"Ми вже представляли вам наших партнерів (за найсмачнішими у столиці десертами), які нещодавно стали резидентами Київського центрального вокзалу - Milk Bar. На влаштуванні локації з особливими солодощами наша співпраця не закінчилася: тепер ми тестуємо нове меню для пасажирських поїздів", - сказано у повідомленні.

Тепер смакоти від Milk Bar стануть доступними у поїздах Укрзалізниці. Солодощі вже з'явилися на рейсах №23/24 Київ – Хелм.

Що входить до нового меню

Поки що від Milk Bar тестують кілька позицій. Це брауні, шоколадне та арахісове печиво, а також пряник – у вигляді карти України.

Ціна упаковки шоколадного чи арахісового печива (1 штука) – 40 гривень.

Упаковка з порцією брауні – 50 гривень

Вартість пряника у вигляді карти України (1 штука) – 45 гривень.

В Укрзалізниці закликали куштувати нові смакоти та залишати коментарі.

Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах (фото)Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах (фото)Укрзалізниця анонсувала нове смачне меню у поїздах (фото)Фото: Укрзалізниця

До речі, ми раніше писали про те, що в Укрзалізниці представили нові вагони електричок.

А ще розповідали про те, що у потяги Укрзалізниці повернули "легендарні" аксесуари.

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