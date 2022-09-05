У поїзді УЗ вибухнув скандал через собаку, що лежав на ковдрі

У поїзді Ужгород-Київ вибухнув скандал. Справа в тому, що провідник зробив зауваження власниці собаки, яка поклала тварину на ковдру.

Деталі скандалу

Як розповів Євген Спірін, його редакція викупила весь вагон поїзда, через те, що серед пасажирів були діти і тварини. У його колеги Юліанни Скибицької - сліпа собака, яку та поклала на ковдру. Провідник, який зайшов в купе, зробив зауваження жінці в грубій формі.

"Якого х я ваша собака лежить на ковдрі? Ви не маєте права!" - сказав провідник.

За словами Спіріна, за купе вони заплатили, тому мають право там робити все, що завгодно.

Провідник поїзда зробив зауваження про собаку на ковдрі в грубій формі (фото: facebook.com/mark.spirin.3)

Реакція Укрзалізниці

В УЗ зазначили, що така форма спілкування провідника неприйнятна.

"Ми приносимо вибачення, дуже б допоміг номер рейсу і вагона, щоб провести бесіду особисто", - зазначили в підприємстві.

Також в УЗ уточнили, що пускати собаку на ковдру неправильно, бо ця річ не змінюється, як постільна білизна.



"Друге - ковдра не є регулярно змінним інвентарем, як, наприклад, постільна білизна, тому пускати собаку на ковдру дійсно неправильно. Насправді наші бригади часто закривають очі на вимогу перевозити собак в спецзасоби (перенесення/намордники) за умови викупу цілого купе, бо після евакуаційного сезону навесні, коли ми евакуювали разом з 4 млн осіб ще і 112 тисяч тварин від тхорів до крокодилів на всім чим завгодно, аж якось дивно до цього чіплятися", - сказано в повідомленні.

Юліанна Скібіцька з собакою (facebook.com/mark.spirin.3)

Реакція українців

У коментарях користувачі відзначили, що клієнт УЗ не правий, бо після собаки можуть їхати в купе люди з алергією і вона повинна бути в переносці.