В "Укрзалізниці" спалахнув скандал через проїзд там собаки

Укрзалізниця влипла в черговий скандал із пасажирами, які їдуть із тваринами. Так, пасажирка поскаржилася, що дорогою з Києва до Львова зі своїм собакою породи коргі, від неї вимагали викупити для тварини все купе.

Деталі скандалу з УЗ

Як розповіла Оксана, її собаку в Укрзалізниці назвали "гігантським".

"Хочу поділитися досвідом поїздки з Києва до Львова на поїзді минулого тижня. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia більше не петсфрендлі! Це потрібно враховувати, тому що моргатимете очима, як я. Коли вам скажуть, що для "цього гігантського собаки (вагою 9 кг породи коргі потрібно було викуповувати ціле купе", - написала Котляренко.

Пасажирка з собакою пояснила, що у неї був квиток на потяг "Київ-Львів" і такий же зворотній із перевізним документом на собаку, паспорт собаки та перенесенням, але їй довелося просити, пояснювати та виправдовуватися перед провідниками.

За словами жінки, їй було дуже неприємно.

Пасажирку із собакою змушували викупити для тварини все купе (фото: Facebook/Dog Friendly)

Які правила проїзду із собакою

На сайті Укрзалізниці, що, якщо собака до 45 сантиметрів у загривку, то тоді для неї потрібно викуповувати купе у вагонах СВ та М. Якщо плацкартний – достатньо квитка на собаку.