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В "Укрзалізниці" спалахнув скандал через проїзд там собаки

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Понеділок 26 вересня 2022 10:02
В "Укрзалізниці" спалахнув скандал через проїзд там собаки Фото: Укрзалізниця потрапила у скандал із собакою (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця влипла в черговий скандал із пасажирами, які їдуть із тваринами. Так, пасажирка поскаржилася, що дорогою з Києва до Львова зі своїм собакою породи коргі, від неї вимагали викупити для тварини все купе.

Про це Оксана Котляренко розповіла на Facebook.

Деталі скандалу з УЗ

Як розповіла Оксана, її собаку в Укрзалізниці назвали "гігантським".

"Хочу поділитися досвідом поїздки з Києва до Львова на поїзді минулого тижня. Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia більше не петсфрендлі! Це потрібно враховувати, тому що моргатимете очима, як я. Коли вам скажуть, що для "цього гігантського собаки (вагою 9 кг породи коргі потрібно було викуповувати ціле купе", - написала Котляренко.

Пасажирка з собакою пояснила, що у неї був квиток на потяг "Київ-Львів" і такий же зворотній із перевізним документом на собаку, паспорт собаки та перенесенням, але їй довелося просити, пояснювати та виправдовуватися перед провідниками.

За словами жінки, їй було дуже неприємно.

В &quot;Укрзалізниці&quot; спалахнув скандал через проїзд там собакиПасажирку із собакою змушували викупити для тварини все купе (фото: Facebook/Dog Friendly)

Які правила проїзду із собакою

На сайті Укрзалізниці, що, якщо собака до 45 сантиметрів у загривку, то тоді для неї потрібно викуповувати купе у вагонах СВ та М. Якщо плацкартний – достатньо квитка на собаку.

В &quot;Укрзалізниці&quot; спалахнув скандал через проїзд там собаки

В &quot;Укрзалізниці&quot; спалахнув скандал через проїзд там собаки

Як ми раніше писали, в поїзді УЗ вибухнув скандал через собаку, що лежав на ковдрі.

До речі, Укрзалізниця зробила цікаву заяву про Бориса Джонсона.

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Укрзалізниця
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