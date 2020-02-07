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Укрпошта приготувала сюрприз для клієнтів: про що мова

STYLERЖиття    07.02.2020 - 14:11
Укрпошта приготувала сюрприз для клієнтів: про що мова
Укрпошта приготувала українцям сюрприз (фото: РБК-Україна)

У відділеннях Укрпошти тепер можна буде знімати гроші з банківських карток

Укрпошта приготувала для українців хорошу новину. Тепер у відділеннях можна буде знімати готівку без комісії.Такий сервіс буде доступний в 3 тисячах відділень, там встановили спеціальні POS-термінали. Про це повідомляє прес-служба Укрпошти.

Спеціальні банкомати облаштували в обласних центрах та населених пунктах з населенням більше 2 тисяч жителів, адже відчувають попит на зняття готівки. Тому після успішного тестування послуги у Львівській області, її будуть впроваджувати по всій країні.

Українці можуть зняти з банкомату від 50 до 10 тисяч гривень за одну операцію. Комісія за зняття готівки в поштових відділеннях відсутня. Однак можлива комісія банку, що випустив карту.

У серпні 2019 року жителі Львівської області першими отримали можливість знімати готівку з банківської карти. Сервіс працював в 315 автоматизованих відділеннях.

Список поштових відділень, де можна зняти готівку доступний за адресою.

Як раніше ми повідомляли, через спалах коронавіруса частина авіаліній тимчасово скоротила чи скасувала рейси в Китай, що призвело до затримок доставки поштових відправлень з Китаю.

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