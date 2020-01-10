Стала відома зарплата глави Укрпошти: 3-кімнатна квартира щомісяця

Глава "Укрпошти" кожен місяць отримує величезну зарплату (фото: РБК-Україна)

Зарплата глави "Укрпошти" шокувала українців

Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський у 2020 році буде щомісяця отримувати зарплату, яка дозволить йому купувати по трикімнатній квартирі в Києві кожен місяць.

Такими даними поділилася секретар Національної спілки журналістів Ліна Кущ на своїй сторінці в Facebook.

Згідно з опублікованим документом, в 2020-му прибуток Смілянського зросте на більш ніж 450 тисяч гривень на місяць. Таким чином, його зарплата становитиме майже два мільйони гривень.

Якщо у 2018-му глава "Укрпошти" отримував "скромні" 571 966 грн 70 копійок в місяць, то в 2019-му його заробітки зросли майже в 1,5 рази - до 1 427 666 грн 70 коп.

У 2020-му Смелянскому будуть платити вже 1 886 808 грн 30 копійок кожен місяць. Тобто, до кінцяроку генеральний директор "Укрпошти" стане багатшим на 22 641 696 грн.

Щомісячний заробіток Смілянського в цьому році буде складатися з трьох частин: 716 463 гривень 30 копійок - посадовий оклад, 693 843 гривні 00 копійок - щомісячна премія і 456 502 гривні 00 копійок - інші виплати, передбачені законодавством.

Зазначимо, що рядовим співробітникам "Укрпошти" також підвищать зарплату - на 815 грн. У 2020 році вони будуть щомісяця отримувати 6031 грн 30 копійок.

Стала відома зарплата глави "Укрпошти" Ігоря Смілянського (скрін: facebook.com/lina.kushch)

Для порівняння, вартість трикімнатної квартири в столиці площею від 68 до 82 метрів квадратних в 2019 році варіювалася від 1,5 від 2,3 млн грн. Таким чином, Ігор Смілянський при бажанні зможе за рік стати власником 12-ти столичних квартир.