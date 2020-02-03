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Українців попередили про затримки посилок з Китаю

Новини » Економіка     03.02.2020 - 13:20
Українців попередили про затримки посилок з Китаю
Фото: посилка (kadena.af.mil)

Через новий коронавірус транспортне сполучення погіршилося

Через спалах коронавірусу частина авіаліній тимчасово скоротила або скасувала рейси в Китай, що призвело до затримок доставки поштових відправлень з Китаю. Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Як зазначили в прес-службі, через проблеми із сполученням загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені.

В "Укрпошті" нагадали, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не вводить ніяких заборон для переміщення товарів через кордони і міжнародної торгівлі через коронавірус.

"Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 3 лютого підтверджений 151 випадок зараження і одна смерть від китайського коронавірусу в 23 країнах світу, крім Китаю. Всього ж, за словами глави ВООЗ, у світі зафіксовано 17 тис. 288 випадків заражень вірусом 2019-nCoV. З них 361 був смертельний.

Минулого тижня ВООЗ визнала спалах китайського коронавірусу нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. У зв'язку з цим організація закликала непідготовлені до вірусу країни негайно вжити необхідних заходів.

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