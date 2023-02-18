В Украину идет очень ранняя весна? Синоптики дали новый прогноз

Погода в Украине весной 2023 года прогнозируется теплой, сама весна – ранней, но с возможными сюрпризами в виде заходов "арктического" воздуха, и соответственно - периодов похолодания.

Подробный прогноз до конца февраля и на первые два месяца весны – узнайте ниже в нашем материале Styler.

Весна будет очень ранней?

По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, весна в Украине будет очень ранней.

В последнюю декаду февраля в Украине ожидаются -3…+3 ночью и до +4…+9 днем, при этом будет влажно.

Март начнется с потепления. Температура будет в пределах +9...+11, на западе страны воздух прогреется до +10...+13. Осадков будет немного, а солнца станет больше.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - добавил Щедрин.

А вот в начале апреля в Украину придет похолодание. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы. Но уже со второй декады месяца по всей стране начнется тенденция почти летней погоды.

"Температура все чаще будет на уровне +15...+20 градусов. Периодически будут ливни, кое-где с грозами. Также до конца апреля будет ветрено", - прогнозирует Щедрин.

Возможны резкие перепады температуры

Согласно прогнозу на месяц ресурса Gismeteo (по данным для Киева), март действительно начнется с высоких температур, но во вторую декаду марта зима еще напомнит о себе дневным минусом и ночными 5-7-градусными морозами.

Дальше температура снова повысится, а солнечных ясных дней будет становиться все больше. Впрочем, аномального тепла в первый месяц весны синоптики не прогнозируют: выше +10 термометры не будут показывать.

Погода в Киеве на месяц (скриншот)

Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины, говорит, что зима в этом году выдалась аномально теплой. Например, в январе температура была на 1-5 градусов выше климатической нормы, а в Прикарпатье и Закарпатье - даже на 5-6 больше. А в отдельные дни января температура воздуха была такой, как обычно наблюдается в ноябре, или даже октябре.

"Причиной такой аномально-теплой погоды является изменение климата, обусловленное человеческой деятельностью, и особенности атмосферной циркуляции, которые наблюдались в северном полушарии. К таким процессам относится прежде всего Южное колебание, которое уже третий год подряд находится в отрицательной фазе - Ла-Ниньо и влияет на погоду многих регионов и Украины также", - анализирует метеоролог.

И хотя постепенно Ла-Нинья теряет свою интенсивность, его влияние на глобальную атмосферную циркуляцию еще будет сохраняться до конца февраля и начала весны.

Как следствие, последний месяц зимы также вероятно будет на 2-3 градуса теплее по сравнению с климатической нормой.

Весна ожидается теплой, но возможны сюрпризы

Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2 градуса. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха.

"Такая температура воздуха в феврале и марте свидетельствует о раннем развитии весенних процессов. Тем не менее, начало развивающегося стратосферного потепления может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать затокам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые будут обуславливать неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны", - подытожила Вера Балабух.