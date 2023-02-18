В Україну йде дуже рання весна? Синоптики дали новий прогноз

Погода в Україні навесні 2023 прогнозується теплою, сама весна - ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів "арктичного" повітря, і відповідно - періодів похолодання.

Детальний прогноз до кінця лютого і на перші два місяці весни - дізнайтеся нижче в нашому матеріалі Styler.

Весна буде дуже ранньою?

За прогнозом народного синоптика Станислава Щедріна, весна в Україні буде дуже ранньою.

В останню декаду лютого в Україні очікуються -3...+3 вночі та до +4...+9 вдень, при цьому буде волого.

Березень розпочнеться з потепління. Температура буде в межах +9...+11, на заході країни повітря прогріється до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця побільшає.

"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів", - додав Щедрін.

А от на початку квітня в Україну прийде похолодання. Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози. Але вже з другої декади місяця по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15...+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - прогнозує Щедрін.

Можливі різкі перепади температури

Згідно з прогнозом на місяць ресурсу Gismeteo (за даними для Києва), березень дійсно почнеться з високих температур, але в другу декаду березня зима ще нагадає про себе денним "мінусом" і нічними 5-7-градусними морозами.

Далі температура знову підвищиться, а сонячних ясних днів ставатиме все більше. Втім аномального тепла в перший місяць весни синоптики не прогнозують: вище +10 термометри не показуватимуть.

Погода в Києві на місяць (скриншот)

Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України, каже що зима цього року видалася аномально теплою. Наприклад, в січні температура була на 1-5 градусів вищою за кліматичну норму, а на Прикарпатті та Закарпатті - навіть на 5-6 більше. А в окремі дні січня температура повітря була такою, як за звичай спостерігається у листопаді, чи навіть жовтні.

"Причиною такої аномально-теплої погоди є зміна клімату, зумовлена людською діяльністю, та особливості атмосферної циркуляції, які спостерігались у північній півкулі. До таких процесів належить, насамперед, Південне коливання, яке уже третій рік поспіль перебуває у від'ємній фазі - Ла-Ніньо і впливає на погоду багатьох регіонів, і України також", - аналізує метеоролог.

І хоч поступово Ла-Нінья втрачає свою інтенсивність, його вплив на глобальну атмосферну циркуляцію ще зберігатиметься до кінця лютого і на початку весни.

Як наслідок, останній місяць зими також ймовірно буде на 2-3 градуси теплішим, порівняно з кліматичною нормою.

Весна очікується теплою, але можливі сюрпризи

Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2 градусів. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря.

"Така температура повітря у лютому та березні свідчить про ранній розвиток весняних процесів. Проте, стратосферне потепління, яке зараз почало розвиватись, може посилити меридіональну циркуляцію атмосфери і сприятиме затокам арктичного повітря з півночі, північного заходу та сходу, які зумовлюватимуть нестійку погоду, особливо у першій половині весни", - підсумувала Віра Балабух.