Новый календарь праздников на март 2023 года: будет ли выходным 8 марта?
Март для украинцев – всегда был одним из самых любимых месяцев, ведь он связан не только с наступлением календарной весны, но и с особым праздником – Международным женским днем, который издавна является государственным выходным. Но будет ли так в 2023 году?
Узнайте ниже из материала Styler, какие важные праздники мы отметим в начале весны и сколько дней отдыха нас ждет.
Сколько выходных и рабочих в марте 2023 года
В первый весенний месяц 31 календарный день, из них в этом году будет всего 8 выходных и 23 рабочих.
Выходными станут: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 марта.
Будет ли 8 марта дополнительным выходным?
Международный женский день выпадает на среду. И, согласно статье 73 Кодекса законов о труде, должен быть выходным днем, однако из-за действия военного положения этот норматив может быть отменен.
Ведь согласно статье 6 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" установлены другие правила на период военного положения.
Пока положение продлено до 19 февраля, но его, вероятно, продлят еще на 90 дней. Если так случится, то выходного в среду 8 марта не будет (впрочем, как и в прошлом году).
Главные праздники марта 2023
- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны;
- 3 марта – Всемирный день писателя;
- 8 марта – Международный женский день;
- 9 марта – Международный день диджея;
- 11 марта – День землеустроителя;
- 14 марта – День защиты прав потребителей;
- 15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей;
- 19 марта – День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
- 21-27 марта – неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и расовой дискриминации;
- 21 марта – Всемирный день поэзии;
- 22 марта – Всемирный день водных ресурсов, День таксиста;
- 23 марта – Всемирный метеорологический день;
- 24 марта – Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом;
- 25 марта – Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины;
- 26 марта – День Национальной гвардии;
- 27 марта – Международный день театра.
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