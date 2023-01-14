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Церковные праздники февраля 2023: самые важные даты особенного месяца

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Суббота 14 января 2023 11:50
Церковные праздники февраля 2023: самые важные даты особенного месяца Фото: Какие праздники отметим в феврале 2023 года (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В феврале 2023, самом коротком месяце в году, мы отметим много особых церковных и народных праздников, самым главным из которых будет Масленица – особенный период, имеющий глубокие народные традиции.

Что известно о главных событиях февраля – в материале Styler ниже.

Когда Масленица 2023

Масленица – это неделя перед Великим постом, которая продлится до самой Пасхи. В этом году это будет с 20 по 26 февраля.

Он знаменует конец зимних праздников, когда разрешается шумно веселиться, употреблять скоромное, то бишь есть мясные и молочные продукты, умеренно пить алкоголь.

Конечно же главным символом Масленицы являются блины – круглые, как Солнце, которое в последний зимний месяц все раньше встает и напоминает о приближении жизни, расцвете природы и новом жизненном цикле.

Кроме Масленицы в феврале украинцев ждут такие важные церковные праздники:

  • 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
  • 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
  • 15 февраля – Сретение Господне;
  • 18 февраля – Вселенская родительская суббота
  • 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
  • 20 февраля – Первый день Масленицы;
  • 26 февраля – Последний день Масленицы, Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
  • 27 февраля – Начало Великого поста.

Ранее мы писали также обо всех важных праздниках, которые будут отмечаться украинцами в 2023 году, и будут ли они дополнительными выходными днями.

Кроме того, читайте, какие светские праздники нас ждут в феврале 2023 года.

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