Церковные праздники февраля 2023: самые важные даты особенного месяца
В феврале 2023, самом коротком месяце в году, мы отметим много особых церковных и народных праздников, самым главным из которых будет Масленица – особенный период, имеющий глубокие народные традиции.
Что известно о главных событиях февраля – в материале Styler ниже.
Когда Масленица 2023
Масленица – это неделя перед Великим постом, которая продлится до самой Пасхи. В этом году это будет с 20 по 26 февраля.
Он знаменует конец зимних праздников, когда разрешается шумно веселиться, употреблять скоромное, то бишь есть мясные и молочные продукты, умеренно пить алкоголь.
Конечно же главным символом Масленицы являются блины – круглые, как Солнце, которое в последний зимний месяц все раньше встает и напоминает о приближении жизни, расцвете природы и новом жизненном цикле.
Кроме Масленицы в феврале украинцев ждут такие важные церковные праздники:
- 5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
- 6 февраля – Начало сплошной недели мытаря и фарисея;
- 12 февраля – Неделя о блудном сыне, Последний день сплошной недели мытаря и фарисея;
- 15 февраля – Сретение Господне;
- 18 февраля – Вселенская родительская суббота
- 19 февраля – Неделя о Страшном суде;
- 20 февраля – Первый день Масленицы;
- 26 февраля – Последний день Масленицы, Воспоминание Адамова изгнания, Прощенное воскресенье;
- 27 февраля – Начало Великого поста.
Ранее мы писали также обо всех важных праздниках, которые будут отмечаться украинцами в 2023 году, и будут ли они дополнительными выходными днями.
Кроме того, читайте, какие светские праздники нас ждут в феврале 2023 года.