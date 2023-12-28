Украинцам начали поступать "повестки" в "Дії": в ТЦК все объяснили

Украинцы начали получать уведомления о повестке в "Дії". В территориальных центрах комплектации объяснили, что это еще один российский фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Житомирского областного ТЦК СП в Facebook .

Что нужно знать

В соцсетях начали появляться скриншоты повесток в "Дії". Сообщается, что они якобы поступили через приложение от Житомирского ТЦК СП. Однако эта информация не соответствует действительности.

"Это фейк российской пропаганды, особенно активно распространяющийся в телеграм-каналах врага. Житомирский областной ТЦК и СП, как любой другой ТЦК, не использует "Дію" для оповещения граждан", - объясняют в ведомстве.

Там также добавляют, что такая кампания агрессора направлена на дестабилизацию ситуации в Украине и срыв мобилизации.

Скриншоты повесток в "Дії" - фейк (фото: facebook.com/zt.otck)

Будут ли повестки через "Дію"

Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказывал о повестках в "Дії" в интервью РБК-Украина.

"Пока я работаю в Министерстве, я придерживаюсь своих слов. Могу вам уверенно сказать, что повесток в "Дії" не будет", - сказал он.

Валерий Залужный также высказался о выдаче электронных повесток.

"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях", - сказал главнокомандующий ВСУ на брифинге для журналистов.

Он также подчеркнул, что это не предложение Генштаба или Вооруженных сил, ведь, по его словам, "у нас даже нет возможности оценить, возможно ли это". Также главнокомандующий высказался о "реестре должников".

"Мы армия. Мы Вооруженные силы Украины. Мы должны только воевать. Должны получать ресурсы и выполнять задачи. Мы не можем думать о том, чтобы вмешаться в гражданскую жизнь. Для этого есть соответствующие центральные органы власти", - резюмировал Залужный.