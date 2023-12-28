Українцям почали надходити "повістки" в "Дії": у ТЦК все пояснили

Українці почали отримувати сповіщення про повістку в "Дії". У територіальних центрах комплектації пояснили, що це черговий російський фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Житомирського обласного ТЦК СП у Facebook .

Що потрібно знати

У соцмережах почали з'являтися скриншоти повісток у "Дії". Повідомляється, що вони нібито надійшли через застосунок від Житомирського ТЦК СП. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

"Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у телеграм-каналах ворога. Житомирський обласний ТЦК та СП, як будь-який інший ТЦК, не використовує "Дію" для оповіщення громадян", - пояснюють у відомстві.

Там також додають, що така кампанія агресора, спрямована на дестабілізацію ситуації в Україні та зриву мобілізації.

Скриншоти повісток у "Дії" - фейк (фото: facebook.com/zt.otck)

Чи будуть повістки через "Дію"

Зазначимо, що раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про повістки в "Дії" в інтерв'ю РБК-Україна.

"Поки я працюю в Міністерстві, я дотримуюся своїх слів. Можу вам впевнено сказати, що повісток у "Дії" не буде", - сказав він.

Валерій Залужний також висловився з приводу видачі електронних повісток.

"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях", - сказав головнокомандувач ЗСУ на брифінгу для журналістів.

Він також наголосив, що це не пропозиція Генштабу чи Збройних сил, адже, за його словами, "у нас навіть нема можливості оцінити, чи можливо це". Також головнокомандувач висловився про "реєстр боржників".

"Ми армія. Ми Збройні сили України. Ми маємо лише воювати. Маємо отримувати ресурси і виконувати завдання. Ми не можемо думати про те, щоб втрутитися в цивільне життя. Для цього є відповідні центральні органи влади", - резюмував Залужний.