Украинский певец заплакал, когда его спросили, пойдет ли на фронт по повестке
Украинский певец MELOVIN со слезами на глазах ответил, пойдет ли на фронт, если получит повестку.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста Алини Доротюк.
Артист ответил хейтерам
Так, в последнее время исполнитель сталкивается с хейтом в соцсетях из-за того, что он не защищает Украину на фронте.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
"Замкнутый круг, потому что смертей не становится меньше, мы все теряем своих родных. Я тоже получаю этот хейт, почему я не на фронте. И винить их нельзя, потому что все происходящее это травмирует психику. Но это не о цивилизованном, это о больной ментальности. Продолжают внутри травить всех…", - заявил он.
Певец со слезами на глазах признался, что боится идти воевать, и не знает, какими будут его действия, если ему вручат повестку.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
"С моим перечнем болезней я не уверен, что меня возьмут. Но если мой перечень болезней им подходит, то я тоже не знаю, что делать. Добровольцем я не пошел, потому что я ссыкун. Я это признаю - я боюсь. Я не знаю, что бы я там делал. Забился бы в угол? Кто-то не боится и для них это дело жизни, как для меня творчество дело жизни", - поделился MELOVIN.
"Я не знаю, что ответить. Я впервые в этом. Мы не выбирали родится, чтобы война была. У меня нет ответа. Я также боюсь, как и все. И моя мама переживает также. Для всех это больно. Оправдываться? Перед кем и перед чем? Я не знаю. И я имею право что-то не знать в этой жизни. Имею право не быть Арестовичем", - добавил артист.
Что известно о болезни MELOVIN
В ноябре 26-летний певец сообщил фанам, что неизлечимо болен.
Тогда поклонники предположили, что у него стеатогепатит с выраженной активностью, однако сам исполнитель точный диагноз не назвал.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Позже он сделал признание на своей странице в Instagram. Знаменитость рассказал, что врачи диагностировали у него сахарный диабет MODY-типа.
Также артист поделился, как узнал свою болезнь. Он говорит, что у него постоянно были проблемы с весом - то он весит 85 килограммов, то 70.
Недавно MELOVIN признался, свободно ли его сердце.
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