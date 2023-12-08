Законно ли вручать повестки в спортивных залах: ответ юриста и ТЦК

В последние дни социальные сети переполнены видео, как в спортивных залах представители ТЦК СП раздают повестки. Такая волна прокатилась по разным городам: от Ужгорода до Днепра.

Где раздавали повестки

Во вторник, 5 декабря, стало известно о том, что представители ТЦК СП "наведались" в тренажерный зал в Ужгороде. СМИ сообщали, что повестки получили и посетители, и тренеры.

Выдача повесток в спортзалах Ужгорода (фото: социальные сети)

То же произошло в Мукачево и Хусте. Военные также находились в оздоровительно-рекреационном комплексе "Косино".

Сегодня стало известно о выдаче повесток в спортивных залах Киева.

Выдача повесток в спортзалах Киева (фото: социальные сети)

Это законно или нет?

В Закарпатском ОТЦК СП отметили, что их работники руководствуются исключительно Законами Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и другим смежным законодательством.

"По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в комплексах отдыха не привилегированны по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага", - говорится в сообщении.

В нем также отметили, что вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну. Это нужно для уточнения данных, прохождения медицинского осмотра.

Если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Следовательно, призывник едет учиться.

Юрист Наталья Василюк добавляет, что вручать повестки законно в любом месте, поскольку законодательство Украины не определяет конкретное место для вручения повестки.

Однако она подчеркивает важные детали.

"Повестка должна быть вручена лично. Она не может быть передана через родственников или рекомендательными письмами. В повестке должны быть указаны ФИО, адрес регистрации, место работы, то есть данные, по которым человека можно идентифицировать", - объясняет эксперт.

Повестка также должна содержать подпись и печать руководителя ТЦК СП и быть заполнена в самом военкомате, а не непосредственно во время вручения.