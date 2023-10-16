Украинцам стали поступать новые мошеннические сообщения: что нужно знать

Мошенники начали отправлять новые сообщения украинцам в соцсетях с фишинговыми ссылками, перейдя на них человек предоставляет доступ злоумышленникам к своему аккаунту, а это помогает им потом украсть деньги с банковских счетов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию частного детектива Руслана Болгова в Facebook .

Что нужно знать о новых мошеннических сообщениях

Украинцам в соцсетях начал поступать новый тип мошеннических сообщений. В них указывается, что вроде бы как на аккаунт человека пришло много жалоб, поэтому его страница не будет опубликована. Если пользователь хочет снять этот блок, то должен оставить соответствующую заявку по ссылке, которая на самом деле является фишинговой.

"Такую фигню бестолковые посылают в личные сообщения на бизнес-страницы ФБ, вроде бы вас будет заблокировано, а если вы против, то оспаривайте по ссылке. А там уже вас ждет форма для введения логина и пароля. Что, конечно, является фишинговой страницей для получения ваших данных и в дальнейшем взлома вашей страницы", - говорит эксперт.

Детектив призывает украинцев игнорировать такие сообщения и ни в коем случае не переходить по ссылкам.

Мошенническое сообщение (фото: Facebook/Руслан Олегович)

Что нужно знать о фишинговых ссылках

Мошеннические сообщения могут поступать во все соцсети или каналы связи - Telegram, Viber или месседжеры. Зачастую фишинговая ссылка почти копирует известный сайт, которому люди привыкли доверять. Иногда это могут быть "липовые" дубликаты государственных ресурсов.

"Задача фишинга - заставить вас сделать то, что хочет человек в киберпространстве. В этом случае - нажать на фишинговую ссылку. А куда она приведет и что сделает - это уже другой вопрос. Может быть спам, вирус, сбор данных, накрутка просмотров сайта, мошенничество, сайт клон для "угона" ваших данных или страницы и так далее", - отмечает Болгов.

Куда жаловаться на фишинговые сайты

В случае обнаружения фишинговой ссылки в группах Telegram или Viber, следует сообщить об этом администраторов сообществ, чтобы они заблокировали пользователя, распространяющего эту информацию.

Также стоит сообщить о мошенниках Google, для этого заполните соответствующую форму.

Если вы стали жертвой онлайн мошенников, то нужно обратиться в киберполицию. Напишите обращение по адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua или позвоните по телефону - 0 800 50 51 70.

Также можно заполнить форму обратной связи на сайте киберполиции по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", тогда указать все необходимые данные.