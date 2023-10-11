Украинцев предупредили о новом "разводе" с выплатой 6600 грн: как работает схема
Украинцев призывали быть особенно осторожными с сообщениями о соцвыплатах, которые распространяют через социальные сети и ни в коем случае не переходить по ссылкам, поступающим из неизвестных номеров или аакаунтов.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в Facebook.
Как работает мошенническая схема
"В социальных сетях активно распространяется информация об одноразовых выплатах украинцам в размере 6 600 гривен. Для большего правдоподобия и убедительности, злоумышленники ссылаются на якобы принятый Верховной Радой Украины закон №2708-267 "О выплате денежной помощи всем гражданам Украины". На самом деле такого закона не существует", - объясняют в центре.
Они добавляют, что есть Закон №2708 "О труде". Злоумышленники намеренно использовали схожие цифры в своем сообщении, чтобы ввести людей в заблуждение.
"Кроме этого, перейдя по ссылке из этого сообщения, человек либо попадает в сомнительный Telegram-канал, либо предоставляет неизвестным лицам данные банковской карты, с которой мошенники снимают деньги", - говорят эксперты.
В Национальной полиции призывают не переходить по подозрительным ссылкам. А если ее обнаружили, нужно оставить жалобу и заблокировать страницу, с которой распространяются мошеннические сообщения. Правоохранители напомнили также, что нельзя никому не передавать данные о своих банковских картах и счетах.
Как уберечься от кибермошенников
"Карта должна быть привязана к номеру, предоставленному мобильным оператором по контракту, то есть к паспорту. Предоплаченные номера могут быть заменены мошенниками на дубликаты, но сегодня это сделать крайне трудно из-за принятого закона, для перевыпуска карты нужно обязательно предоставлять паспорт", - объясняет Руслан Болгов в своем канале Telegram.
Также можно задать запрет на перевыпуск карты. Для этого необходимо позвонить оператору вашего банка и заказать такую услугу.
Как не попасть на крючок к мошенникам:
- на смартфоне должен быть пароль, который никому нельзя сообщать
- установите на карту суточный лимит или хотя бы ограничение на каждую транзакцию
- подключите к карте услугу оповещения обо всех транзакциях
- заблокируйте расчеты в интернете с помощью карты и/или установите лимиты
- для расчетов в интернете желательно использовать карты без привязки к кредитным линиям, можно сделать виртуальную карту
- установите запрет на выдачу любых кредитов и увеличение лимитов
- включите уведомление в "Дії" обо всех запросах о вас относительно вашей кредитной истории или чаще проверяйте смс на вашем финномере
- установите двухэтапную аутентификацию на почту. Ибо если мошенники получат доступ к ней, то по кнопке "забыл пароль" смогут получить доступ к вашим страницам и к банкингу.
- ни в коем случае не переходите по ссылкам из неизвестных номеров
- заходите в банкинг только через сохраненную ссылку, которой постоянно используетесь, ведь на почту может прийти фишинговая ссылка
Что делать, если стали жертвой мошенников
Если с вашей банковской карточки сняли средства мошенники, нужно обращаться в киберполицию. Это можно сделать, отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua. Или же можно позвонить по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).
Также можно заполнить форму обратной связи на сайте киберполиции по этой ссылке. В форме следует выбрать "Отправить", потом указать все необходимые данные.
Форма электронных обращений (скриншот)
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