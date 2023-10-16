Українцям почали надходити нові шахрайські повідомлення: що треба знати

Шахраї почали відправляти нові повідомлення українцям у соцмережах із фішинговими посиланнями, перейшовши на них людина надає доступ зловмисниками до свого акаунту, а це допомагає їм потім вкрасти гроші із банківських рахунків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію приватного детектива Руслана Болгова у Facebook .

Що треба знати про нові шахрайські повідомлення

Українцям у соцмережах почав надходити новий тип шахрайських повідомлень. У них вказується, що начебто на акаунт людини прийшло багато скарг, тому її сторінка не буде опублікована. Якщо користувач хоче зняти цей блок, то має залишити відповідну заявку за посиланням, яке насправді є фішинговим.

"Отаку фігню недолугі надсилають в особисті повідомлення на бізнес-сторінки ФБ, нібито вас буде заблоковано, а якщо ви проти, то оспорюйте за посиланням. А там вже вас чекає форма для введення логіна і паролю. Що, звісно, є фішинговою сторінкою для отримання ваших даних і надалі злому вашої сторінки", - каже експерт.

Детектив закликає українців ігнорувати такі повідомлення та у жодному разі не переходити за посиланнями.

Шахрайське повідомлення (фото: Facebook/Руслан Олегович)

Що треба знати про фішингові посилання

Шахрайські повідомлення можуть надходити у всі соцмережі чи канали зв'язку - Telegram, Viber чи меседжері. Найчастіше фішингове посилання майже копіює відомий сайт, якому люди звикли довіряти. Іноді це можуть бути "липові" дублікати державних ресурсів.

"Завдання фішингу - змусити вас зробити те, що хоче людина в кіберпросторі. У цьому випадку - тицьнути на фішингове посилання. А куди воно приведе і що зробить - це вже інше питання. Може бути спам, вірус, збір даних, накрутка переглядів сайту, шахрайство, сайт клон для викрадання ваших даних або сторінки і так далі", - наголошує Болгов.

Куди скаржитись на фішингові сайти

У разі виявлення фішингового посилання у групах Telegram чи Viber, варто повідомити про це адміністраторів спільнот, аби вони заблокували користувача, який поширює цю інформацію.

Також варто повідомити про шахраїв Google, для цього заповніть відповідну форму.

Якщо ви стали жертвою онлайн шахраїв, тоді треба звернутись до кіберполіції. Напишіть звернення на адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або зателефонуйте за номером - 0 800 50 51 70.

Також можна заповнити форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції за цим посиланням. У формі слід вибрати "Надіслати", тоді вказати усю необхідні дані.