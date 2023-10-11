В Украине мошенники сдают в аренду несуществующее жилье: детали схемы и как уберечься
В Киевской области женщина сдавала в аренду несуществующее жилье - получала предоплату, а затем исчезала. Злоумышленницу задержали правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост полиции Киевской области в Facebook.
Схема мошенницы
Женщина публиковала на интернет-платформах ложные объявления о предоставлении в аренду квартир в разных городах страны, используя фотографии чужих домов.
При общении потерпевшие получали уведомления с номером банковской карты для внесения подписки. После осуществления финансовой операции, злоумышленница прекращала коммуникацию с жертвами и не выходила на связь.
Мошенницей оказалась 23-летняя жительница Бориспольского района. По факту мошенничества, совершенного во время действия военного положения, возбуждено уголовное производство.
Полицейские проверяют злоумышленницу на причастность к совершению аналогичных правонарушений на территории Киевской области.
В Киевской области задержали мошенницу (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Как безопасно арендовать жилье
Арендуйте квартиру от владельца
При поиске квартиры в аренду следует убедиться, что имеете дело именно с собственником жилья. Ведь бывают случаи, когда недобросовестные клиенты, арендуя жилье, без ведома хозяина передают жилье в аренду другим по более высокой цене.
Чтобы убедиться, что работаете с владельцем квартиры, попросите предоставить вам документы, подтверждающие его право собственности на недвижимость.
Осмотрите квартиру перед арендой
Осмотрите квартиру перед арендой и проверьте:
- в каком общем состоянии квартира
- исправность сантехники
- наличие и функциональность необходимой бытовой техники
- работают ли замки в дверях
- плотно ли закрываются окна
- показатели счетчиков (зафиксируйте их)
Подпишите договор об аренде квартиры
Чтобы минимизировать неожиданные ситуации в аренде квартиры, следует заключить договор об аренде. Этот документ регулирует сотрудничество между арендатором и арендодателем и в основном закрепляет:
- кто и у кого арендует жилье
- какое жилье и в каком состоянии сдается в аренду
- какую цену и когда нужно платить
- на какой период сдается квартира
- что находится в квартире (мебель, бытовая техника и т.д.)
Договор о долгосрочной аренде квартиры следует нотариально заверить.
Не давайте задаток до подписания сделки
До подписания договора об аренде жилья не выплачивайте потенциальному арендодателю задатка, ведь это может быть мошенник.
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