Украинцам готовят изменения, касающиеся службы в армии: что известно

Что предлагают депутаты

Новым законопроектом предлагается внести изменения в часть 2 статьи 22 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". А именно - разрешить опытным военным оставаться на военной службе свыше предельного возраста и при условии признания ВЛК годными к службе.

"Во время действий военного положения военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, имеющих высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставленные на военной службе свыше предельного возраста пребывания на военной службе, без ограничений по возрасту и сроку оставления на военной службе" - сказано в тексте законопроекта.

Зачем нужны эти изменения

В пояснительной записке нардепы напоминают что предельный возраст по закону сейчас таков:

Для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 60 лет

Высшего офицерского состава - 65 лет

Согласно ч. 2 ст. 22 "О воинской обязанности и военной службе" военнослужащие ВСУ и других военных формирований, имеющие высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные ВЛК пригодными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе могут быть оставлены на военной службе свыше предельного возраста - сроком до 5 лет.

То есть, для рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава - до 65 лет. Для высшего офицерского состава - до 70 лет.

Однако в начале полномасштабного российского вторжения значительное количество военнослужащих мобилизовалось в возрасте, приближенном к предельному, а некоторые уже достигли предельного возраста.

"За это время уже есть обращение в суд такой категории лиц с просьбой предоставить возможность прохождения военной службы, прецеденты по которым, к сожалению, разрешаются не в пользу этих лиц", - отмечают авторы законопроекта.

Поэтому они предлагают внести изменения в закон, позволяющие военнослужащим проходить военную службу без ограничений по возрасту.

"Устранение возрастной дискриминации при желании прохождения военной службы сверх предельного возраста и соблюдения основных принципов максимально широкого привлечения граждан Украины к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживание и отпор агрессии и нанесение противнику неприемлемых потерь, учитывая которые он вынужден будет прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в пояснительной записке.