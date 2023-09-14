Мобилизация в Украине: с какими болезнями теперь будут призывать в армию

В Украине продлили военное положение, а с ним и мобилизацию. Недавно Минобороны обновило список болезней, определяющий пригодность к военной службе.

С какими болезнями не освобождают от призыва - читайте в материале ниже.

Что нужно знать об изменениях во время мобилизации

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины в приказе Министерства обороны № 490 от 18 августа 2023 года начали действовать в конце августа. В результате, список болезней, по которым ранее военнообязанные считались непригодными к службе, был полностью обновлен, а все статьи, с которыми были споры, удалили.

Теперь военнообязанные с "спорными" болезнями считаются пригодными для службы. Также были смягчены требования к состоянию здоровья для военнослужащих десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Это означает, что военнообязанные, ранее считавшиеся непригодными для службы в десанте, теперь могут быть признаны пригодными.

С какими заболеваниями берут в армию

2-в - клинически излеченный туберкулез;

4-в - вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций – все формы гепатитов;

5-в - ВИЧ;

12-в медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций болезни крови (анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, саркоидоз, иммунодефицит, болезни селезенки);

13-в - болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций – болезни щитовидной железы (кроме новообразований), сахарный диабет, нарушение функций эндокринных желез, нарушение обмена веществ, ожирение, липоматоз;

14-в - легкие кратковременные болезненные проявления расстройств психики – деменция, амнестические синдромы, расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга;

17-в - невротические болезни, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, краткосрочных проявлениях. Это навязчивые состояния, неврастения, фобии, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство, амнезия;

21-в - медленно прогрессирующие болезни центральной нервной системы, например болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и другие виды склероза, полинейропатия;

22-в - эпизодические и пароксизмальные расстройства (кроме эпилепсии). В частности, сюда относятся мигрени, синдромы головной боли, хроническая посттравматическая головная боль, ишемические приступы, синдромы артерий, нарушения сна.

В соответствии с этими изменениями устанавливается новый подход к пригодности военнообязанных к службе. Это позволяет рассматривать каждого призывника индивидуально с учетом состояния здоровья и специфики будущей службы.