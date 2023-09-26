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Жесткие фейки о мобилизации: адвокат опроверг самые распространенные заявления

Вторник 26 сентября 2023 18:42
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Жесткие фейки о мобилизации: адвокат опроверг самые распространенные заявления Адвокат опроверг некоторые фейки о мобилизации (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Роман Симутин

Мобилизация граждан в связи с вооруженной агрессией России продолжается и процесс призыва граждан оброс разными фейками. И многие верят ложной информации, потому что плохо разбираются в законах.

Каким трем фейкам верить нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Фейк 1: блокировка счетов уклонистов

Адвокат рассказал, что увидел в СМИ информацию, что уклонистам могут заблокировать банковские карты, если в отношении их есть решение суда передано на Государственную исполнительную службу.

Он объясняет, что суд не штрафует уклонистов и вынести постановление о штрафе могут только в ТЦК. И максимальный штраф через исполнительную службу составляет 10 200 гривен. Поэтому заблокировать счет и карточки из-за того, что военнообязанный не появился по повестке - фейк.

Фейк 2-3: нерожденный третий ребенок

В некоторых Телеграмм-каналах можно увидеть сообщения, что если третий ребенок родился в ноябре 2022 года, то он – уклонист. И фактически людям навязывают мнение, что отсрочка будет действовать только для тех, кто стал папой в третий раз до октября 2022 года.

"То есть если вы забеременели после 24 февраля 2022 года - то сделали это намеренно, чтобы уклониться от мобилизации. А еще некоторые утверждают, что нерожденный третий ребенок дает право на отсрочку и выезд за границу, потому что, мол, это уже живой эмбрион", - разъясняет Симутин.

Он отмечает, что в законе четко прописано: "Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".

Поэтому для получения отсрочки необходимо два условия:

  • У вас трое детей на дату призыва (факт их генетического отцовства неважен)
  • Наличный факт вашего содержания этих троих детей

Напомним, ранее мы писали о том, какие студенты получат отсрочку от армии, а какие - нет.

А также рассказывали о том, с какими болезнями теперь будут призывать в армию.

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Мобилизация в Украине