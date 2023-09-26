Жесткие фейки о мобилизации: адвокат опроверг самые распространенные заявления

Мобилизация граждан в связи с вооруженной агрессией России продолжается и процесс призыва граждан оброс разными фейками. И многие верят ложной информации, потому что плохо разбираются в законах.

Фейк 1: блокировка счетов уклонистов

Адвокат рассказал, что увидел в СМИ информацию, что уклонистам могут заблокировать банковские карты, если в отношении их есть решение суда передано на Государственную исполнительную службу.

Он объясняет, что суд не штрафует уклонистов и вынести постановление о штрафе могут только в ТЦК. И максимальный штраф через исполнительную службу составляет 10 200 гривен. Поэтому заблокировать счет и карточки из-за того, что военнообязанный не появился по повестке - фейк.

Фейк 2-3: нерожденный третий ребенок

В некоторых Телеграмм-каналах можно увидеть сообщения, что если третий ребенок родился в ноябре 2022 года, то он – уклонист. И фактически людям навязывают мнение, что отсрочка будет действовать только для тех, кто стал папой в третий раз до октября 2022 года.

"То есть если вы забеременели после 24 февраля 2022 года - то сделали это намеренно, чтобы уклониться от мобилизации. А еще некоторые утверждают, что нерожденный третий ребенок дает право на отсрочку и выезд за границу, потому что, мол, это уже живой эмбрион", - разъясняет Симутин.

Он отмечает, что в законе четко прописано: "Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет".

Поэтому для получения отсрочки необходимо два условия: