Українцям готують зміни, які стосуються служби в армії: що відомо

Що пропонують депутати

Новим законопроєктом пропонується внести зміни у частину 2 статті 22 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". А саме - дозволити досвідченим військовим залишатися на військовій службі понад граничний вік та при умові визнання ВЛК придатними до служби.

"Під час дій воєнного стану військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військового-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік перебування на військовій службі, без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі" - сказано у тексті законопроєкту.

Для чого потрібні ці зміни

У пояснювальній записці нардепи нагадають, що граничний вік по закону зараз є таким:

Для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 60 років

Вищого офіцерського складу - 65 років

Згідно з ч. 2 ст. 22 "Про військовий обов'язок і військову службу" військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані ВЛК придатними за станом здоров'я для проходження військової служби, на їх прохання можуть бути залишені на військовій службі понад граничний вік - на строк до 5 років.

Тобто, для рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу - до 65 років. Для вищого офіцерського складу - до 70 років.

Однак на початку повномасштабного російського вторгнення значна кількість військовослужбовців мобілізувались у віці, наближеному до граничного, а дехто вже досягнув граничний вік.

"За цей час вже є звернення до суду такої категорії осіб з проханням надати можливість проходження військової служби, прецеденти по яким, нажаль, вирішуються не на користь цих осіб", - зазначають автори законопроєкту.

Тому вони пропонують внести зміни у закон, які б дозволили військовослужбовцям проходити військову службу без обмежень по віку.

"Усунення вікової дискримінації при бажанні проходження військової служби понад граничний вік та дотримання основних засад щодо максимально широкого залучення громадян України до дій, спрямованих на забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, стримування і відсіч агресії та завдання противнику неприйнятних втрат, з огляду на які він буде змушений припинити збройну агресію проти України", - говориться у пояснювальній записці.