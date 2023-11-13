Украинцы начнут получать "третью" платежку за газ: что об этом нужно знать

В ближайшее время планируется ввести третью квитанцию за газ. Новая платежка - за содержание внутридомовых сетей. Раньше эта сумма входила в единый платеж за газ.

Почему будет приходить третья платежка и о ней нужно знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " ГазПравда ".

Что изменится

Раньше плата за ТО была включена в единый платеж, поэтому многие украинцы даже не знали. А вот выполняли ли облгазы должным образом свои обязательства по содержанию в удовлетворительном состоянии внутренних газовых сетей, дымо- и вентканалов, а также газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных домах - неизвестно.

С 2020 года украинцы начали получать две платежки за газ - одну за его снабжение, вторую - за доставку (распределение) газа. Но из новых тарифов облгазов на доставку газа исключили плату за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. И постепенно утратили силу нормативно-правовые акты, которые обязывали облгазы безвозмездно осуществлять ТО в жилых домах на периодической основе.

Теперь ответственность за эксплуатацию и содержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении на лиц, наиболее мотивированных в их безаварийной работе, возложена на их владельцев, а именно:

- в многоквартирном доме по сети общей собственности в зоне общего использования - на совладельцев многоэтажки;

- в частном жилом доме и непосредственно в квартирах - на их хозяина.

Законодательство предоставило право собственнику выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по ТО во внутридомовых газовых системах: это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.

Владелец будет понимать, за что именно он будет платить средства и сможет контролировать исполнение договорных обязательств исполнителя ТО. В законодательстве есть оговорка, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается.

Какие работы ТО должны выполняться

Один раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищать его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливающие его.

специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищать его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливающие его. В многоквартирных домах раз в 6 месяцев , а именно до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже - всего 1 раз в год.

, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже - всего 1 раз в год. Один раз в 3 года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 м.

(именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 м. Раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.

проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки. В соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей, однако не реже одного раза в год , осуществляется ТО газового оборудования. А именно: прочистка горелок и системы удаления продуктов сгорания газа, регулирование режимов работы (подача воды, сжигание газа), проверка параметров срабатывания автоматики безопасности и соответствия рабочего давления перед газовыми приборами, проверка плотности газовых коммуникаций и устранение имеющихся утечек газа.

, осуществляется ТО газового оборудования. А именно: прочистка горелок и системы удаления продуктов сгорания газа, регулирование режимов работы (подача воды, сжигание газа), проверка параметров срабатывания автоматики безопасности и соответствия рабочего давления перед газовыми приборами, проверка плотности газовых коммуникаций и устранение имеющихся утечек газа. Ежегодно одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Также не реже одного раза в год поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.

Какие работы не входят в обслуживание внутренних сетей

Обслуживание счетчиков газа, в том числе его поверка не входит в ТО ВДГС. Стоимость именно периодической поверки заложена в тариф на доставку (распределение) газа облгазов. За другие виды поверки платит их инициатор.

Если во время ТО будет обнаружено отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, то за их прочистку владельцам придется заплатить дополнительно либо оператору ГРМ, либо другой организации, имеющей разрешение на выполнение таких работ. До восстановления тяги в дымовых и вентиляционных каналах снабжение газа такому домохозяйству подлежит прекращению.

Работы по ликвидации аварийных ситуаций тоже не входят в ТО ВДГС. Действующим законодательством предусмотрено, что локализация и ликвидация аварийных ситуаций внутридомовой системы газоснабжения и дворовых газопроводов бытового потребителя, которые могут привести к несчастному случаю, осуществляются аварийно-диспетчерскими службами Оператора ГРМ круглосуточно и за его счет.

Работы по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, техническому переоснащению ВДГС в многоквартирном доме, а также газопроводам жилых и/или нежилых помещений также не входят в ТО ВБСХ.

Как должен выглядеть договор на ТО

ТО внутридомовых газовых систем на договорной и платной основе должно производиться как в многоквартирных домах (отдельно в местах общего пользования и отдельно в квартирах каждого жильца), так и частных жилых домах.

Договор на ТО можно заключить как с облгазом, так и любой другой организацией, имеющей разрешение на выполнение таких работ.

Обязательно:

поставщик услуг должен иметь специальное разрешение на осуществление видов работ и услуг, предусмотренных ТО ВДГС;

на сегодняшний день законодательством не предусмотрена форма такого договора и его условия

существенные условия такого договора определяются сторонами из свободного волеизъявления с учетом требований Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины

в течение 15 дней с даты заключения такого договора необходимо сообщить об этом оператору ГРМ, на территории лицензионной деятельности которого расположен соответствующий дом.

оператор ГРМ не имеет права отказать в заключении договора ТО ВДГС, по обращению владельцев дома

договор на ТО ВДГС в многоквартирном доме заключается по форме типового договора, утвержденного Регулятором, и публичным;

оператор ГРМ не имеет права требовать заключения договора на ТО ВДГС многоквартирного дома на других условиях, не отвечающих условиям типового договора

НКРЭКУ ежегодно устанавливает для операторов ГРМ предельные уровни стоимости выполнения видов работ и услуг по ТО ВДГС в многоквартирных домах

Следует отметить, что типовой договор, а также тарифы на ТО, еще не утверждены НКРЭКУ. Поэтому заключение типового договора с совладельцами многоэтажки невозможно. Поэтому не стоит подвергаться манипуляциям и угрозам, когда гор- облгазы требуют заключения договора.