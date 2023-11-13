Украинцы начнут получать "третью" платежку за газ: что об этом нужно знать
В ближайшее время планируется ввести третью квитанцию за газ. Новая платежка - за содержание внутридомовых сетей. Раньше эта сумма входила в единый платеж за газ.
Почему будет приходить третья платежка и о ней нужно знать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "ГазПравда".
Что изменится
Раньше плата за ТО была включена в единый платеж, поэтому многие украинцы даже не знали. А вот выполняли ли облгазы должным образом свои обязательства по содержанию в удовлетворительном состоянии внутренних газовых сетей, дымо- и вентканалов, а также газопотребляющего оборудования в многоквартирных и частных домах - неизвестно.
С 2020 года украинцы начали получать две платежки за газ - одну за его снабжение, вторую - за доставку (распределение) газа. Но из новых тарифов облгазов на доставку газа исключили плату за техническое обслуживание внутридомовых систем газоснабжения. И постепенно утратили силу нормативно-правовые акты, которые обязывали облгазы безвозмездно осуществлять ТО в жилых домах на периодической основе.
Теперь ответственность за эксплуатацию и содержание в надлежащем состоянии внутренних газовых сетей, котлов, газовых бойлеров, колонок, исправности вентиляции в помещении на лиц, наиболее мотивированных в их безаварийной работе, возложена на их владельцев, а именно:
- в многоквартирном доме по сети общей собственности в зоне общего использования - на совладельцев многоэтажки;
- в частном жилом доме и непосредственно в квартирах - на их хозяина.
Законодательство предоставило право собственнику выбирать организацию, которая исключительно на договорных условиях и на платной основе будет осуществлять работы по ТО во внутридомовых газовых системах: это может быть как местный облгаз, так и другие организации, получившие на это соответствующие разрешения.
Владелец будет понимать, за что именно он будет платить средства и сможет контролировать исполнение договорных обязательств исполнителя ТО. В законодательстве есть оговорка, что в случае необеспечения технического обслуживания и текущего ремонта внутридомовых газовых сетей в доме распределение природного газа прекращается.
Какие работы ТО должны выполняться
- Один раз в год специалисты должны осуществлять визуальный осмотр газопроводов, проверять наличие свободного доступа к ним, состояние окраски и крепления газопровода, наличие футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции дома, состояние уплотнения межтрубного пространства, очищать его от грязи и, в случае необходимости, восстанавливающие его.
- В многоквартирных домах раз в 6 месяцев, а именно до начала и после окончания отопительного сезона, осуществляется проверка на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования приборным методом или мыльной эмульсией с устранением выявленных утечек газа. Однако в частных домах и квартирах такая опция осуществляется вдвое реже - всего 1 раз в год.
- Один раз в 3 года (именно в межотопительный период) в многоэтажках испытывают плотность под определенным давлением участка газопроводов. А вот в частных домах и квартирах такие испытания осуществляются только тогда, если протяженность внутреннего газопровода составляет более 5 м.
- Раз в год проверяется работоспособность запорных устройств, установленных на газопроводах. Осуществляется их очищение от остатков коррозии и смазки.
- В соответствии с требованиями и рекомендациями заводов-производителей, однако не реже одного раза в год, осуществляется ТО газового оборудования. А именно: прочистка горелок и системы удаления продуктов сгорания газа, регулирование режимов работы (подача воды, сжигание газа), проверка параметров срабатывания автоматики безопасности и соответствия рабочего давления перед газовыми приборами, проверка плотности газовых коммуникаций и устранение имеющихся утечек газа.
- Ежегодно одновременно с техосмотром газового оборудования осуществляется проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
- Также не реже одного раза в год поставщик услуг должен проверить надлежащую работу стационарных сигнализаторов загазованности помещений.
Какие работы не входят в обслуживание внутренних сетей
Обслуживание счетчиков газа, в том числе его поверка не входит в ТО ВДГС. Стоимость именно периодической поверки заложена в тариф на доставку (распределение) газа облгазов. За другие виды поверки платит их инициатор.
Если во время ТО будет обнаружено отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, то за их прочистку владельцам придется заплатить дополнительно либо оператору ГРМ, либо другой организации, имеющей разрешение на выполнение таких работ. До восстановления тяги в дымовых и вентиляционных каналах снабжение газа такому домохозяйству подлежит прекращению.
Работы по ликвидации аварийных ситуаций тоже не входят в ТО ВДГС. Действующим законодательством предусмотрено, что локализация и ликвидация аварийных ситуаций внутридомовой системы газоснабжения и дворовых газопроводов бытового потребителя, которые могут привести к несчастному случаю, осуществляются аварийно-диспетчерскими службами Оператора ГРМ круглосуточно и за его счет.
Работы по текущему и капитальному ремонту, реконструкции, техническому переоснащению ВДГС в многоквартирном доме, а также газопроводам жилых и/или нежилых помещений также не входят в ТО ВБСХ.
Как должен выглядеть договор на ТО
ТО внутридомовых газовых систем на договорной и платной основе должно производиться как в многоквартирных домах (отдельно в местах общего пользования и отдельно в квартирах каждого жильца), так и частных жилых домах.
Договор на ТО можно заключить как с облгазом, так и любой другой организацией, имеющей разрешение на выполнение таких работ.
Обязательно:
- поставщик услуг должен иметь специальное разрешение на осуществление видов работ и услуг, предусмотренных ТО ВДГС;
- на сегодняшний день законодательством не предусмотрена форма такого договора и его условия
- существенные условия такого договора определяются сторонами из свободного волеизъявления с учетом требований Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины
- в течение 15 дней с даты заключения такого договора необходимо сообщить об этом оператору ГРМ, на территории лицензионной деятельности которого расположен соответствующий дом.
- оператор ГРМ не имеет права отказать в заключении договора ТО ВДГС, по обращению владельцев дома
- договор на ТО ВДГС в многоквартирном доме заключается по форме типового договора, утвержденного Регулятором, и публичным;
- оператор ГРМ не имеет права требовать заключения договора на ТО ВДГС многоквартирного дома на других условиях, не отвечающих условиям типового договора
- НКРЭКУ ежегодно устанавливает для операторов ГРМ предельные уровни стоимости выполнения видов работ и услуг по ТО ВДГС в многоквартирных домах
Следует отметить, что типовой договор, а также тарифы на ТО, еще не утверждены НКРЭКУ. Поэтому заключение типового договора с совладельцами многоэтажки невозможно. Поэтому не стоит подвергаться манипуляциям и угрозам, когда гор- облгазы требуют заключения договора.
Ранее мы писали, что украинцы могут получить 13-16 тысяч на дрова и уголь.
А еще рассказывали о том, как вернуть деньги, если по ошибке уплатили свет на чужой счет.