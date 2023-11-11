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Как вернуть деньги, если ошибочно оплатили за свет на чужой счет

Суббота 11 ноября 2023 09:20
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Как вернуть деньги, если ошибочно оплатили за свет на чужой счет Что делать, если ошибочно уплатили за свет на чужой счет (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Нередко при оплате электроэнергии потребители ошибаются и отправляют средства на чужой лицевой счет. Однако, эти деньги можно вернуть, если обратиться в компанию Yasno.

О том, как это сделать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Yasno.

Как вернуть средства, если заплатили за свет на чужой лицевой счет

"Ни в коем случае не стоит волноваться, потому что все это можно исправить и вернуть ваши средства. Просто нужно перевести деньги с чужого лицевого счета на свой", - отмечают в компании.

Для этого нужно отправить на почты: kyiv@yasno.com.ua или dp@yasno.com.ua скан-копии следующих документов:

  • заявления на поиск и зачисление средств на свой лицевой счет (форма произвольная, но обязательно указать лицевой счет, на который следует перевести средства)
  • документа, подтверждающего ваше лицо (например, паспорт (1 страница)
  • квитанции о произведенной оплате (если в квитанции не указан ФИО плательщика, а только номер банковской карты, то необходимо также предоставить подтверждение владельца карты)

"Ваше заявление обработают за 2-3 рабочих дня. Если все данные верны, средства перескажут на ваш лицевой счет", - объясняют в Yasno.

Что сделать, чтобы начисления за электроэнергию были корректными

"Чтобы вас не пугали начисления по среднесуточному употреблению, своевременно передавайте показания счетчика. Это нужно делать за 2 дня до конца месяца и первые 3 дня нового месяца", - говорят в компании.

Как передать показания счетчика:

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