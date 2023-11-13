Украинцы смогут получить 13-16 тысяч гривен на дрова и уголь: детали постановления Кабмина

Кабинет министров принял постановление О реализации в течение отопительного сезона 2023-2024 годов экспериментального проекта о предоставлении дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива. Льготники смогут получить 13,6 тысячи гривен, субсидианты - 16,2 тысячи гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 7 ноября 2023 г. № 1173 .

Источниками финансирования экспериментального проекта являются средства государственного бюджета, а также средства, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Выплаты смогут получить люди, проживающие в жилых помещениях (домах), не получающие коммунальную услугу по снабжению тепловой энергией для централизованного отопления (теплоснабжения) и не использующими природный газ или электрическую энергию для индивидуального отопления и на протяжении 2023-2024 годов.

Согласно документу, в течение срока действия экспериментального проекта:

1) предоставление дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива по экспериментальному проекту осуществляется по следующим нормам:

минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления льгот – объем твердого топлива, которое может выделить 12 064 500 Ккал тепла (которое ориентировочно можно получить из 6,22 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50% или 1,87 тонны угля, представленных на рынке Украины);

минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления жилищных субсидий - объем твердого топлива, которое может выделить 14 367 096 Ккал тепла на домохозяйство в год (ориентировочно можно получить из 7,41 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 2 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

2) для оказания поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительном сезоне 2023-2024 годов применяется такой предельный показатель стоимости твердого печного бытового топлива - 0,001129935 гривны за 1 Ккал.

Таким образом, максимальная сумма для получателей льгот составит 13 632,1 гривен, для получателей льгот - 16 233,9 гривен.

Проект правительства

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины при поддержке партнеров запускает экспериментальный проект по дополнительному обеспечению населения дровами.

Ранее Министерство социальной политики предложило в условиях действия военного положения в Украине ввести совместное финансирование льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме бюджетных средств, предлагается направлять на субсидии средства других не запрещенных законодательством источников, в том числе, которые используются с согласия правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений.

Напомним, Кабинет министров в проекте государственного бюджета на 2024 год предлагает выделить на жилищные субсидии 49,9 млрд гривен, что больше чем в текущем году на 12,0 млрд гривен или на 32%. Прогнозируется, что их будут получать 3,2 млн домохозяйств.