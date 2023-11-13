Українці почнуть отримувати "третю" платіжку за газ: що про це потрібно знати

Найближчим часом планують ввести третю квитанцію за газ. Нова платіжка - за утримання внутрішньо будинкових мереж. Раніше ця сума входила у єдиний платіж за газ.

Чому буде приходити третя платіжка та що про неї потрібно знати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " ГазПравда ".

Що зміниться

Раніше плата за ТО була включена у єдиний платіж, тому багато українців навіть не знали. А от чи виконували облгази належним чином свої зобов’язання щодо утримання у задовільному стані внутрішніх газових мереж, димо- та вентканалів, а також газоспоживаючого обладнання у багатоквартирних і приватних будинках - невідомо.

З 2020 року українці почали отримувати дві платіжки за газ - одну за його постачання, другу - за доставку (розподіл) газу. Але з нових тарифів облгазів на доставку газу виключили плату за технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем газопостачання. І поступово втратили чинність нормативно правові акти, які зобов'язували облгази безоплатно здійснювати ТО в житлових будинках на періодичній основі.

Тепер відповідальність за експлуатацію та утримання в належному стані внутрішніх газових мереж, котлів, газових бойлерів, колонок, справності вентиляції у приміщенні на осіб, які найбільш вмотивовані в їх безаварійній роботі, покладена на їх власників, а саме:

- у багатоквартирному будинку за мережі спільної власності в зоні загального використання – на співвласників багатоповерхівки;

- у приватному житловому будинку та безпосередньо у квартирах - на їх господаря.

Законодавство надало право власнику обирати організацію, яка винятково на договірних умовах та на платній основі буде здійснювати роботи з ТО у внутрішньо будинкових газових системах: це може бути як місцевий облгаз, так і інші організації, які отримали на це відповідні дозволи.

Власник буде розуміти, за що саме він буде сплачувати кошти та зможе контролювати виконання договірних зобов'язань виконавця ТО. У законодавстві є застереження, що у випадку незабезпечення технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньо будинкових газових мереж у будинку розподіл природнього газу припиняється.

Які роботи ТО мають виконуватися

Один раз на рік спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявності вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його.

спеціалісти повинні здійснювати візуальний огляд газопроводів, перевіряти наявності вільного доступу до них, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору, очищають його від бруду та, в разі потреби, відновлюють його. У багатоквартирних будинках один раз на 6 місяців , а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік.

, а саме до початку та після закінчення опалювального сезону, здійснюється перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання приладовим методом або мильною емульсією з усуненням виявлених витоків газу. Однак у приватних будинках та квартирах така опція здійснюється вдвічі рідше – лише 1 раз на рік. Один раз на 3 роки (саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 м.

(саме в міжопалювальний період) у багатоповерхівках випробовують на щільність під певним тиском ділянки газопроводів. А ось у приватних будинках та квартирах такі випробування здійснюються лише тоді, якщо протяжність внутрішнього газопроводу становить більше ніж 5 м. Один раз на рік перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила.

перевіряється працездатність запірних пристроїв, установлених на газопроводах. Здійснюється їх очищення від залишків корозії й мастила. Відповідно до вимог та рекомендацій заводів-виробників, однак не рідше одного разу на рік , здійснюється ТО газового обладнання. А саме: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу.

, здійснюється ТО газового обладнання. А саме: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу. Щороку , одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах.

, одночасно з техоглядом газового обладнання здійснюється перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах. Також, не рідше одного разу на рік надавач послуг повинен перевірити належну роботу стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень.

Які роботи не входять до обслуговування внутрішніх мереж

Обслуговування лічильників газу, у тому числі його повірка не входить до ТО ВБСГ. Вартість саме періодичної повірки закладена до тарифу на доставку (розподіл) газу облгазів. За інші види повірки платить їх ініціатор.

Якщо під час ТО буде виявлено відсутність тяги в димових та вентиляційних каналах, то за їх прочищення власникам доведеться заплатити додатково або оператору ГРМ, або іншій організації, що має дозвіл на виконання таких робіт. До відновлення тяги в димових і вентиляційних каналах постачання газу такому домогосподарству підлягає припиненню.

Роботи з ліквідації аварійних ситуацій теж не входять до ТО ВБСГ. Чинним законодавством передбачено, що локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньобудинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюються аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та його коштом.

Роботи з поточного та капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку, а також газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень також НЕ входять до ТО ВБСГ.

Як має виглядати договір на ТО

ТО внутрішньо будинкових газових систем на договірній та платній основі повинно здійснюватися як в багатоквартирних будинках (окремо в місцях загального користування та окремо у квартирах кожного мешканця), так і приватних житлових будинках.

Договір на ТО можна укласти як с облгазом, так і з будь-якою іншою організацією, що має дозвіл на виконання таких робіт.

Обов'язково:

надавач послуг повинен мати спеціальний дозвіл на здійснення видів робіт і послуг, що передбачені ТО ВБСГ

на сьогодні законодавством не передбачена форма такого договору та його умови

істотні умови такого договору визначаються сторонами на підставі вільного волевиявлення з урахуванням вимог Господарського та Цивільного кодексів України

протягом 15 днів з дати укладення такого договору необхідно повідомити про це оператора ГРМ, на території ліцензійної діяльності якого розташований відповідний будинок

оператор ГРМ не має права відмовити в укладенні договору ТО ВБСГ, за зверненням власників будинку

договір на ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку укладається за формою типового договору, затвердженого Регулятором, та є публічним

оператор ГРМ не має права вимагати укладання договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповідають умовам типового договору

НКРЕКП щороку встановлює для операторів ГРМ граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг з ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках

Варто зазначити, що типовий договір, а також тарифи на ТО, ще не затверджені НКРЕКП. Тому укладання типового договору зі співвласниками багатоповерхівки є неможливим. Тому не варто піддаватися на маніпуляції та погрози, коли міськ- облгази вимагають укладення договору.