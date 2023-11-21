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MELOVIN признался, свободно ли его сердце

Вторник 21 ноября 2023 22:20
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MELOVIN признался, свободно ли его сердце MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский певец MELOVIN, который недавно сделал заявление о своей неизлечимой болезни, немного приоткрыл завесу личной жизни. Артист рассекретил, свободно ли его сердце сейчас, а также рассказал, изменял ли он в отношениях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "На двох стільцях".

MELOVIN о личной жизни

Во время разговора с ведущей певец заявил, что сейчас не находится в романтических отношениях.

Также была поднята тема ревности. По словам звезды, он очень ревнивый, и способен на все, чтобы отомстить, если узнает об измене.

MELOVIN признался, свободно ли его сердце

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Очень ревнивый. Дом сжег бы", - в шутку сказал он.

После чего Лера Товстолес поинтересовалась у него, изменял ли сам артист.

"Было такое. Сам себя нах*р послал", - ответил MELOVIN.

MELOVIN признался, свободно ли его сердце

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Также исполнитель в очередной раз отметил, что отношения без обязательств - это для него табу.

Поэтому лучше, говорит он, быть одному.

Напомним, недавно блогерша показала, что с собой в сумочке носит MELOVIN.

Ранее также MELOVIN в костюме свиньи высмеял депутатов, которые наживаются во время войны.

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