MELOVIN признался, свободно ли его сердце
Украинский певец MELOVIN, который недавно сделал заявление о своей неизлечимой болезни, немного приоткрыл завесу личной жизни. Артист рассекретил, свободно ли его сердце сейчас, а также рассказал, изменял ли он в отношениях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для программы "На двох стільцях".
MELOVIN о личной жизни
Во время разговора с ведущей певец заявил, что сейчас не находится в романтических отношениях.
Также была поднята тема ревности. По словам звезды, он очень ревнивый, и способен на все, чтобы отомстить, если узнает об измене.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
"Очень ревнивый. Дом сжег бы", - в шутку сказал он.
После чего Лера Товстолес поинтересовалась у него, изменял ли сам артист.
"Было такое. Сам себя нах*р послал", - ответил MELOVIN.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Также исполнитель в очередной раз отметил, что отношения без обязательств - это для него табу.
Поэтому лучше, говорит он, быть одному.
Напомним, недавно блогерша показала, что с собой в сумочке носит MELOVIN.
Ранее также MELOVIN в костюме свиньи высмеял депутатов, которые наживаются во время войны.