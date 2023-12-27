Український співак заплакав, коли його спитали, чи піде на фронт по повістці

Артист відповів хейтерам

Так, останнім часом виконавець зіштовхується з хейтом у соцмережах через те, що він не захищає Україну на фронті.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"Замкнуте коло, тому що смертей не стає менше, ми всі втрачаємо своїх рідних. Я теж отримую цей хейт, чому я не на фронті. І звинувачувати їх не можна, тому що все те, що відбувається, це травмує психіку. Але це не про цивілізоване, це про хвору ментальність. Продовжують всередині травити всіх…", - заявив він.

Співак зі сльозами на очах зізнався, що боїться йти воювати, і не знає, якими будуть його дії, якщо йому вручать повістку.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

"З моїм переліком хвороб я не впевнений, що мене візьмуть. Але якщо мій перелік хвороб їм підходить, то я теж не знаю, що робити. Добровольцем я не пішов, бо я ссу. Я це визнаю - я боюся. Я не знаю, що б я там робив. Забився б у кут? Хтось не боїться і для них це справа життя, як для мене творчість діло життя", - поділився MELOVIN.

"Я не знаю, що відповісти. Я вперше в цьому. Ми не вибирали народиться, щоб війна була. У мене немає відповіді. Я також боюся, як і всі. І моя мама переживає також. Для всіх це боляче. Виправдовуватися? Перед ким і перед чим? Я не знаю. І я маю право щось не знати в цьому житті. Маю право не бути Арестовичем", - додав артист.

Що відомо про хворобу MELOVIN

У листопаді 26-річний співак повідомив фанам, що невиліковно хворий.

Тоді прихильники припустили, що у нього стеатогепатит з вираженою активністю, проте сам виконавець точний діагноз не назвав.

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Пізніше він зробив зізнання на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість розповів, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет MODY-типу.

Також артист поділився, як дізнався про свою хворобу. Він каже, що у нього постійно були проблеми з вагою - то він важить 85 кілограмів, то 70.