Український співак заплакав, коли його спитали, чи піде на фронт по повістці
Український співак MELOVIN зі сльозами на очах відповів, чи піде на фронт, якщо отримає повістку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста Аліні Доротюк.
Артист відповів хейтерам
Так, останнім часом виконавець зіштовхується з хейтом у соцмережах через те, що він не захищає Україну на фронті.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
"Замкнуте коло, тому що смертей не стає менше, ми всі втрачаємо своїх рідних. Я теж отримую цей хейт, чому я не на фронті. І звинувачувати їх не можна, тому що все те, що відбувається, це травмує психіку. Але це не про цивілізоване, це про хвору ментальність. Продовжують всередині травити всіх…", - заявив він.
Співак зі сльозами на очах зізнався, що боїться йти воювати, і не знає, якими будуть його дії, якщо йому вручать повістку.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
"З моїм переліком хвороб я не впевнений, що мене візьмуть. Але якщо мій перелік хвороб їм підходить, то я теж не знаю, що робити. Добровольцем я не пішов, бо я ссу. Я це визнаю - я боюся. Я не знаю, що б я там робив. Забився б у кут? Хтось не боїться і для них це справа життя, як для мене творчість діло життя", - поділився MELOVIN.
"Я не знаю, що відповісти. Я вперше в цьому. Ми не вибирали народиться, щоб війна була. У мене немає відповіді. Я також боюся, як і всі. І моя мама переживає також. Для всіх це боляче. Виправдовуватися? Перед ким і перед чим? Я не знаю. І я маю право щось не знати в цьому житті. Маю право не бути Арестовичем", - додав артист.
Що відомо про хворобу MELOVIN
У листопаді 26-річний співак повідомив фанам, що невиліковно хворий.
Тоді прихильники припустили, що у нього стеатогепатит з вираженою активністю, проте сам виконавець точний діагноз не назвав.
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Пізніше він зробив зізнання на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість розповів, що лікарі діагностували у нього цукровий діабет MODY-типу.
Також артист поділився, як дізнався про свою хворобу. Він каже, що у нього постійно були проблеми з вагою - то він важить 85 кілограмів, то 70.
Нещодавно MELOVIN зізнався, чи вільне його серце.
Також ми писали, що відома українська співачка звинуватила фіналістку Нацвідбору на Євробачення 2024 у плагіаті.