Український співак-військовий розповів про стосунки з матір'ю, яка живе в Росії

Український виконавець, учасник дуету TamerlanAlena Тамерлан (справжнє ім'я - Юрій Толоконніков), який після початку повномасштабного вторгнення РФ став на захист у лавах ЗСУ, розповів про свою матір. Вона живе в Росії.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на його інтерв'ю Славі Дьоміну в YouTube.

Зазначимо, що співак був у Курській області. На запитання інтерв'юера, що на це сказала його мама, яка живе в Росії, він відповів, що рідко спілкується з рідною людиною.

"Ми насправді дуже мало спілкуємося. І з цього приводу жодних коментарів не було", - наголосив Тамерлан.

Далі Дьомін запитав, наскільки часто і про що вони спілкуються.

"Як справи, вона прекрасно розуміє. Запитує, як онук Тимур і його успіхи по школі та спорті. Усе в цьому колі рухається", - зазначив він, відповідаючи на запитання.

Водночас співак відповів, чи спілкуються вони на теми, пов'язані з повномасштабною війною.

"Я б не хотів на цьому сильно акцентувати увагу. Є багато тих по той бік, хто розуміє, що відбувається, але з цим нічого не може зробити. Тому що звички, вік і багато чого тебе тримає там, на тій чи іншій локації. До того ж усі вони в страху живуть. Виїхало близько 2 мільйонів. Взагалі-то виїхала молодь, яка може зібрати речі й чухнути", - зазначив співак.

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Що відомо про дует TamerlanAlena

Наприкінці 2000-х Тамерлан познайомився в соцмережах з Оленою Омаргалієвою, 2009 року пара створила дует TamerlanAlena, почала виступати в стилі r'n'b і записувати пісні.

Справжнім проривом для дуету стала композиція "Хочу з тобою", на яку було знято дебютний кліп. Зйомки проходили в США у квітні 2010 року.

У 2013 пара зіграла весілля, а у 2014-му народився син Тимур.



Олена, Тамерлан і їхній син (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Що відомо про службу Тамерлана

Після початку повномасштабного вторгнення РФ Тамерлан записався до лав сил територіальної оборони, а потім добровольцем перейшов до Збройних сил України.

Влітку 2024 року він поїхав у Курську область і показав красномовне фото.

Нещодавно стало відомо, що Тамерлан служить в аеророзвідці: виконує бойові завдання і спеціалізується на темі БПЛА.

"Зараз я на добровільних засадах, так скажімо, перебуваю у війську, але ми робимо спільну справу в Силах оборони. Але я зараз я перебуваю на стадії оформлення й офіційно буду виконувати свої обов'язки для того, щоб посилювати нашу обороноздатність і бути кориснішим в офіційному полі", - зазначив співак в інтерв'ю Дьоміну.



Тамерлан і Олена на сцені (фото: instagram.com/omargalieva.alena)