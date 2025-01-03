Известная украинская певица впервые за долгое время показалась с мужем-военным

Украинская певица Алена Омаргалиева, которая недавно рассказала об отношениях со свекровью, которая живет в РФ , впервые за долгое время показала своего мужа-военного Тамерлана.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram .

Омаргалиева поздравила всех с новым годом, запостив снимок с супругом.

"Всех благ, победного мира нам", - отметила певица.

Как отреагировали в сети

Фолловеры певицы тут же принялись комментировать ее публикацию:

"Рада видеть вас вместе"

"С праздниками, наши дорогие", - написала Кристина Решетник

"Поздравляем", - отметил Григорий Решетник

"Коты", - написала певица MamaRika

"Какие чудесные. Счастья вам во всех его проявлениях"

"Какие красивые"

"Искренне поздравляю всю вашу семью"

"Вы такие красивые, счастливые"

"Одна из немногих пар, кто пережил этот год".

Певица с мужем и сыном (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Что известно про Алену Омаргалиеву и Тамерлана

Алена Омаргалиева с детства занималась музыкой, в 15 лет поступила в эстрадно-цирковое училище. Выступала в составе разных групп.

В 2009 году в Скадовске получила титул "Лучший женский r’n’b-вокал Украины". В этом же году познакомилась в соцсети с певцом Тамерланом (настоящее имя - Юрий Толоконников).

Настоящим прорывом для дуэта стала композиция "Хочу с тобой", на которую был снят дебютный клип. Съемки проходили в США в апреле 2010 года.

2013 стал значимым не только для творческого дуэта, но и для влюбленной пары - Тамерлан и Алена сыграли свадьбу. Для многих слушателей эта новость стала сюрпризом, поскольку, несмотря на страсть и любовь "в кадре", об отношениях музыкантов лишь немногие могли догадываться.

В январе 2014 года у пары родился сын Тимур.

После начала полномасштабного вторжения РФ Тамерлан записался в ряды сил территориальной обороны, а затем добровольцем перешел в Вооруженные силы Украины.

Супруги на сцене (фото: instagram.com/omargalieva.alena)